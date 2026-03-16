Depuis plusieurs mois, Square Enix a amorcé un grand virage multiplateforme. Face à des ventes jugées décevantes sur les deux premiers épisodes de la trilogie FF7 Remake, l'éditeur étant réputé pour avoir des attentes traditionnellement déconnectées des réalités du marché, le géant japonais a abandonné sa politique d'exclusivité, PS5 comme Nintendo Switch. Les derniers Final Fantasy sont ainsi arrivés sur l'ensemble des plateformes, et FF7 Rebirth est attendu sur Xbox Series et Nintendo Switch 2 en juin. Paradoxalement, c'est désormais la PS5 qui pourrait faire les frais de ce nouveau positionnement.

Un autre jeu Square Enix boude la PS5

L'annonce des portages de Bravely Default Flying Fairy HD Remaster a mis le feu aux poudres ce weekend. Le titre, d'abord exclusif au lancement sur Nintendo Switch 2, a ainsi débarqué sur PC, Xbox Series et Xbox One, mais pas sur PS5. Une absence qui a fait beaucoup réagir, notamment chez les créateurs de contenu spécialisés JRPG et les fans du genre. « C'est quoi ce bordel ? » a par exemple, quand un autre se demande « Où est donc cette stratégie multiplateforme que vous nous avez promise ? ». Difficile de leur donner entièrement tort, puisque ce n'est pas la première fois que Square Enix snobe la PS5. Dragon Quest Monsters The Dark Prince, Harvestella, Dragon Quest Treasures, et plus récemment Paranormasight The Mermaid's Curse sont tous passés sur Switch, PC ou mobile sans versions PS5 ni portages annoncés.

Est-ce aussi alarmant que la communauté le clame ? Rien n'est moins sûr. Square Enix n'a jamais garanti que sa stratégie multiplateforme impliquerait une sortie systématique sur chaque machine, ni l'absence de tout accord d'exclusivité avec Nintendo, Xbox ou PlayStation. L'agacement est compréhensible, la trahison moins évidente. En coulisses, l'éditeur doit évaluer le retour sur investissement de chaque portage, et un jeu vieillissant à l'accueil mitigé a peu de chances de justifier les coûts. Le cas de Bravely Default est plus difficile à défendre. Un titre récent, des critiques solides, et une PS5 historiquement friande de JRPG. Un accord temporaire avec Xbox reste une explication probable, comme à l'époque où les amateurs du genre sur la console de Microsoft étaient mis sur la touche. Mais faute d'information officielle, la machine à spéculations tourne à vide. Mieux vaut patienter, Square Enix est peut-être déjà sur le coup.

Source : X, Square Enix