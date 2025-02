Cette fois, c’est bien confirmé, Xbox se lance pleinement à l’assaut de toutes les plateformes avec ses exclusivités. Après Sea of Thieves, Grounded ou encore Hi-Fi Rush, le géant a clairement passé la seconde en annonçant que Forza Horizon 5 arriverait prochainement sur PS5. Si un jeu de ce calibre débarque, on pouvait être certain que ce n’était là que le début, et ça se confirme puisque Microsoft vient maintenant d’annoncer l’arrivée de deux gros jeux mythiques.

Après les rumeurs, deux jeux Xbox mythiques arrivent sur PS5

Microsoft dispose désormais d’un vaste catalogue de jeux, de DOOM à Call of Duty en passant par Fallout et The Elder Scrolls… ça ratisse très large. De grandes licences de la stratégie font également partie du portefeuille de la marque : Age of Empires et Age of Mythology. Des licences cultes, récemment revenues sur le devant de la scène avec des remakes et un Age of Empires 4 extrêmement solide. Ça faisait longtemps que les jeux de stratégie en temps réel n'avaient pas été mis sur le devant de la scène. Et après avoir relancé la machine sur Xbox Series et PC, les voilà qui arrivent sur PS5.

Après plusieurs rumeurs, c'est donc officiel ! Microsoft a annoncé au grand calme qu’Age of Empires 2 Definitive Edition et Age of Mythology Retold arrivaient sur PS5. Deux excellents crus entièrement remastérisés avec, en prime, des nouveautés.

Age of Mythology Retold sortira donc sur PS5 dès le 4 mars en même temps que son DLC Immortal Pillars, qui ajoutera le panthéon chinois. Il est possible de précommander le jeu dès maintenant et même dans sa version premium pour profiter d’un accès anticipé de 5 jours, soit le 27 février prochain. Pour Age of Empires 2 Definitive Edition, on nous donne rendez-vous un peu plus tard pour de plus amples informations. Il n’y a pas encore de date de sortie fixée, mais il arrivera d’ici le printemps sur PS5.

De l'espoir pour d'autres jeux majeurs

Deux nouveaux jeux de l’écurie Xbox débarquent sur PS5 ce qui renforce une fois de plus les rumeurs qui suggèrent l’arrivée imminente de la Halo Master Chief Collection et d’une trilogie Gears of War. On imagine aussi assez bien qu’Age of Empires 4 finira par lui aussi débarquer sur PlayStation. De notre côté, on espère surtout que les sublimes Ori of the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps trouveront leur chemin jusque chez Sony. Wait and see comme on dit, mais ce qui est sûr c’est que pour les joueurs, une toute nouvelle ère semble s’ouvrir à eux.