Sony vient de lancer une nouvelle fonctionnalité de tournoi pour vous permettre de gagner de nombreux prix dont de l’argent et plusieurs gros lots, voici comment ça marche.

Déjà testés en 2016, les tournois reviennent officiellement sur PS5 et Sony ne fait pas les choses à moitié. Désormais disponible directement depuis votre console, cette première fournée de tournoi se concentre sur plusieurs jeux compétitifs populaires. Facile d’accès, l'inscription est gratuite et les lots sont nombreux.

Win-A-Thon, jouez sur PS5 et PS4 pour gagner des lots !

Du 1 décembre au 31 janvier 2023, Sony lance les premiers « Win-A-Thon », des compétitions en ligne gratuites pour gagner de nombreux cadeaux. Pour y participer, il suffit de se rendre sur le centre de jeu des titres éligibles et de s’inscrire aux tournois réguliers qui seront disponibles durant les deux prochains mois.

Pour se faire une place dans le classement, vous devrez gagner le plus de points de tournoi possible avant le 31 janvier.

Pour ce premier gros évènement officiel de PlayStation, Sony a sélectionné plusieurs jeux compétitifs très populaires. Côté lots, il sera possible de remporter des Dualsense Edge, la nouvelle manette haute gamme PS5, des casques Pulse 3D, de l’argent, et même des consoles PS5 en jouant sur PS4. On fait le tour.

Tournois, classement et prix sur PS5

Vous pourrez retrouvez le classement en temps réel sur PS5 à cette adresse.

Le règlement complet du tournoi se trouve ici.

FIFA 23 1 - 12 : DualSense Edge Wireless Controller 13 - 24 : Pulse 3D Headset 25 - 100 : 50$ 101 - 250 : 20$



NBA 2K23 1 - 16 : DualSense Edge Wireless Controller 17 - 32 : Pulse 3D Headset 33 - 100 : 50$ 101 - 250 : 20$



Guilty Gear -Strive- 1 - 8 : DualSense Edge Wireless Controller 9 - 16 : Pulse 3D Headset



Tournois, classement et prix sur PS4

Jeux de combat

Tekken 7

Street Fighter V

Dragon Ball FighterZ

Mortal Kombat 11

Soul Calibur VI

Under Night In-Birth Exe:Late

Jeux de sport

FIFA 22

FIFA 23

NBA 2K22

NBA 2K23

Classement et prix sur PS4 ( classement unique pour chaque catégorie sport et combat)

Vous pourrez retrouvez le classement en temps réel sur PS4 à cette adresse.

Le règlement complet du tournoi se trouve ici.

1 - 4 : une console PS5

5 : $500

6 : $300

7 : $200

8 : $100

9 - 100 : $50

101 - 250 : $25