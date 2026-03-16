Cela va bientôt faire trois bons mois déjà que les fêtes de Noël sont derrière nous, mais l’un des cadeaux offerts par Sony à cette occasion peut encore être récupéré pendant quelques jours par les possesseurs de la PS5. En effet, en plus d’offrir tous les mois un certain nombre de jeux à ses utilisateurs, ou en tout cas à tous les abonnés au PS Plus, la firme japonaise n’hésite pas à passer des partenariats avec d’autres grandes marques afin de gâter sa communauté. Et en l’occurrence, ce sont ici les utilisateurs d’Apple qui ont de quoi être ravis.

Trois mois d’abonnements Apple Music offerts sur PS5

Et pour cause, tous les utilisateurs de la PS5 peuvent en ce moment même obtenir trois mois gratuits sur Apple Music, et ce grâce au simple fait de posséder un compte PlayStation Network. Oui, c’est tout ce qu’il en coûte pour pouvoir obtenir l’accès à plus de 100 millions de chansons sans la moindre pub pendant trois mois. L’offre vous intéresse ? Dans ce cas, rien de plus simple, il vous suffit de suivre la démarche suivante :

Recherchez l’application « Apple Music » dans la barre de recherche de votre PS5, ou rendez-vous dans la section « Toutes les applications » du menu « Médias »

Téléchargez et ouvrez l’application Apple Music, puis suivez les instructions qui vous sont communiquées à l’écran

Connectez-vous à votre compte Apple, ou créez-en un si vous n’en avez pas encore

Profitez d’Apple Music pendant trois mois, sans frais supplémentaires

Et voilà, il n’y a plus qu’à. Notez toutefois que cette offre ne sera disponible que jusqu’au 18 mars prochain, soit pendant encore deux petits jours à l’heure où sont écrites ces lignes. Si vous souhaitez en profiter, ne tardez donc pas trop, car son expiration est imminente. De même, sachez qu’il vous faut absolument posséder une PS5 pour pouvoir en bénéficier. De fait, si vous êtes encore sur PS4, celle-ci ne marchera pas, même si vous avez un compte PSN.

© Apple

Enfin, précisons pour finir que Sony indique que l’offre s’applique aux nouveaux abonnés Apple Music, mais aussi aux « abonnés ‘qualifiés’ de retour ». Qu’est-ce que cela signifie exactement ? Difficile à dire. Peut-être cela concerne-t-il ceux dont l’abonnement vient tout juste de prendre fin, ou au contraire ceux n’ayant pas bénéficié d’abonnement depuis un très long moment. Quoi qu’il en soit, pour le savoir, rien de plus simple : il vous suffit de vous connecter et d’essayer.

Source : PlayStation Lifestyle