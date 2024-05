Lors de sa récente réunion de segment commercial, Sony a clarifié les objectifs de ses différents studios de développement, rassurant ainsi les joueurs sur l'avenir des jeux narratifs solo. La firme a catégorisé ses équipes en quatre segments principaux : Focus Narratif Solo, Studios Partenaires, Évolution et Multi-Genre, et Focus Service en Ligne.

Une bonne nouvelle pour les joueurs PS5

Les studios comme Naughty Dog, Santa Monica Studio, Insomniac Games, Sucker Punch, Housemarque, Firesprite et Team ASOBI sont dédiés à la création de jeux avec un fort accent narratif et une expérience solo immersive. Ces studios, reconnus pour des titres emblématiques tels que Uncharted, God of War et Marvel's Spider-Man continueront à produire des jeux qui mettent en avant des histoires captivantes et des personnages mémorables.

En parallèle, certains studios se diversifient dans plusieurs genres. Guerrilla Games, connu pour la série Horizon, travaille non seulement sur de nouvelles itérations de cette franchise, mais explore également des adaptations comme des jeux MMO et multijoueur. Bend Studio, après Days Gone, semble se tourner vers des projets intégrant des éléments de survie en ligne dans des mondes partagés, promettant une évolution intéressante de leur formule de jeu.

Les studios partenaires tels que Bluepoint, Nixxes, et Valkyrie Entertainment apportent leur expertise pour renforcer l'écosystème de jeux de Sony. Ces collaborations permettent de peaufiner des remakes, des portages et d'autres projets spéciaux, garantissant une qualité de production élevée sur toutes les plateformes.

Expansion vers les services en ligne

Sony ne néglige pas le marché des services en ligne et des jeux en tant que service. Des studios comme Bungie, Firewalk, Haven, Neon Koi, et San Diego Studio se concentrent sur le développement de jeux à fort potentiel multijoueur et à long terme. Notamment, Neon Koi, un développeur mobile allemand récemment acquis, souligne l'intérêt croissant de Sony pour le marché des jeux mobiles, avec des titres pouvant potentiellement être déployés sur PS5, PC et mobile.