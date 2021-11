Sony a breveté les faceplates de la PS5 auprès de l'United States Patent and Trademark Office (USPTO). Comme le rapporte le site américain The Verge, le dépôt a en effet été effectué juste avant la sortie de la PS5 l’année dernière. Et le brevet accordé par l’USPTO a été publié le 16 novembre dernier.

Des faceplates PS5 pour accompagner les DualSense ?

Cela veut-il dire que Sony s’apprête à commercialiser des faceplates PS5 interchangeables ? Impossible à affirmer pour le moment. La possibilité apparaît cependant de plus en plus probable.

À l’heure actuelle, Sony commercialise trois coloris de manettes DualSense : blanc, noir et rouge. En gardant cet élément à l’esprit, il est possible d’imaginer que si faceplates interchangeables il y a, elles seront proposées en noir et en rouge. Au moins dans un premier temps.

Des bâtons dans les roues des accessoiristes ?

Cela étant dit, une autre possibilité existe aussi. Les partenaires de Sony pourraient très bien proposer des plaques latérales officielles aux couleurs de leurs jeux. Les acheteurs du premier modèle de PS4 se souviennent par exemple qu’une partie du capot de leur console pouvait être personnalisé de la sorte. Commercialement, proposer des faceplates PS5 aurait donc du sens pour Sony.

Ces plaques latérales ayant été déposées, plusieurs questions se posent désormais. Sony s’apprête-t-il enfin à en commercialiser dans différents coloris ? Cela permettrait aux consommateurs de personnaliser l’apparence de leur console. Ou est-ce que le géant a fait ça pour simplifier d’éventuelles actions en justice contre des accessoiristes ? Certains de ces derniers jouent avec le feu, et dans certains cas provoquent directement Sony, depuis des mois.

Pour terminer, rappelons que Sony promettait dès juin 2020 la sortie "d’éditions spéciales" (potentiellement "radicalement différentes") de PS5. Seul l’avenir dira ce que le constructeur japonais mijote réellement.

Que vous inspire le dépôt de ce brevet concernant les plaques latérales PS5 ? Pensez-vous que Sony va en commercialiser prochainement ? Si oui, de tels produits vous intéresseraient-ils ? Et si oui, quelle couleur aimeriez-vous vous procurer ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.