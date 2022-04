Serait-ce la prochaine tendance gaming ? Après les lootboxes, les cosmétiques payants, les free-to-play disposeront prochainement de nouvelles sources de revenus : les encarts publicitaires. Et comme Microsoft, Sony est partant pour mettre des pubs dans vos jeux PS5 et PS4.

Bientôt des publicités dans les jeux PS5

Vous reprendrez bien un peu de publicité ? Alors que Microsoft prévoit d’instaurer un système pour permettre aux annonceurs de promouvoir leurs produits et services dans les jeux PC et Xbox gratuits, son rival souhaiterait faire la même chose. L’information vient une nouvelle fois de Business Insider. Sony serait en train de tester auprès d’agences son propre programme pour mettre des publicités dans les jeux PS5 et PS4.

Les deux rivaux se rejoignent sur deux points. Les publicités seront directement intégrées dans les jeux en eux-mêmes, sans doute via des encarts dédiés comme les panneaux d’affichage d’un stade par exemple. Comme Microsoft, le programme serait avant tout dédié aux jeux free-to-play à la recherche de nouvelles sources de monétisation, mais PlayStation a d’autres idées en tête.

Placement de produit dans Death Stranding

Un programme similaire à celui de Microsoft

Les sources du média américain évoquent également des publicités vidéo qui offrent des bonus aux joueurs qui les visionnent. On parlerait pour le moment de récompenses de jeu, et de promotions pour les tenues et autres cosmétiques pour leurs avatars. Ce nouveau système devrait sortir d’ici la fin de l’année et les espaces publicitaires en question ne seraient vendus que sur des places de marché privées. Encore une fois, si la pratique peut être alarmante sur le papier, elle n’a rien de nouveau. Counter-Strike, Alan Wake, FIFA, Death Stranding sont autant de jeux qui ont eu recours à des publicités dans le jeu sans qu’elles ne soient interstitielles. Autrement dit, rien ne viendra gâcher l’expérience de jeu ou le gameplay.

Si Microsoft ne prendra aucune commission, Sony ne se serait pas encore décidé sur la question. Une source indique néanmoins que PlayStation pourrait envisager de faire payer les développeurs et les éditeurs pour accéder à l’activité des joueurs PS5 et PS4. Néanmoins Sony serait très strict quant aux données personnelles, comme le nom ou les e-mails de ses consommateurs.