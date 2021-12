Pour les accessoiristes, finie la relative tranquillité. Des suites du lancement de la PS5 en novembre 2020, nombre d’entre eux ont souhaité de profiter de son design et de sa seule disponibilité en blanc pour répondre rapidement aux joueurs désireux donner une autre couleur à leur console. Si certains ont réussi à vendre leurs façades non-officielles, d’autres ont subi le courroux des avocats de Sony. De son côté, le constructeur japonais a pris son temps. Et il est désormais prêt à donner officiellement de la couleur à sa console.

Sony vient d’annoncer la commercialisation de façades officielles pour PS5. Grâce à elles, les possesseurs d’une PlayStation nouvelle génération pourront changer la couleur de leur machine. Comme il était possible de s’y attendre, ces façades seront proposées dans les mêmes couleurs que les manettes DualSense récemment commercialisées. Autrement dit en "Midnight Black" et "Cosmic Red." Mais ce n’est pas tout.

Sony a également prévu des plaques de trois autres couleurs. Ces dernières sont "Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple." D’après le géant de l’électronique, les façades PS5 noires et rouges seront commercialisées en France dès janvier 2022. Les trois autres coloris sont en revanche prévus pour le "premier semestre 2022."

United Colors of PS5

Logiquement, ces façades seront proposées aussi bien sur PS5 standard que sur PS5 Digital Edition. Et d’après le constructeur, leur installation est très simple. Pour Sony il suffit en effet "de retirer les façades blanches d’origine de la PS5 et de les remplacer par vos nouvelles façades."

Pour ce qui est de leur prix français, il n’a pour l’instant pas été communiqué. À titre d’information, le duo de façades est vendu 54,99 dollars aux États-Unis. Il est donc possible de s’attendre à un prix de vente d’environ 60 euros en France.

Les façades officielles PS5 et les manettes qui vont avec

En parallèle à cette annonce, Sony a également révélé la commercialisation prochaine de nouvelles manettes DualSense. Ces manettes PS5 seront de la même couleur que les façades tout juste annoncées : Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple. Comme indiqué précédemment, les manettes Midnight Black et Cosmic Red sont d’ores et déjà disponibles.

Pour ce qui est des dates de sortie précises de certains de ces produits, Sony apporte quelques informations. Les manettes sans fil DualSense en Galactic Purple seront disponibles sur direct.playstation.com à partir du 14 janvier. Les revendeurs les auront en revanche à partir du 11 février. Pour ce qui est façades, les modèles Midnight Black et Cosmic Red seront disponibles sur direct.playstation.com à partir du 21 janvier. Les autres revendeurs les auront en revanche dès le 18 février.

Que pensez-vous de ces façades officielles pour PS5 ? Comptez-vous vous procurer certaines d’entre elles ? Si oui, lesquelles ? Auriez-vous préféré que Sony commercialise directement des PS5 dans d’autres couleurs ? Quel est le juste prix pour ces accessoires à vos yeux ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.