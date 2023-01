Même si cela risque de ne pas durer à cause de la forte demande et de la loi du premier arrivé, premier servi, la console next gen de chez Sony est désormais disponible à l'achat.

Soldes : la PlayStation 5 de nouveau disponible en rayons !

En général, quand la PS5 est enfin disponible à l'achat, il faut faire vite, car elle se vend comme des petits pains. D'ailleurs, depuis sa sortie, elle a souvent été en rupture de stock. Ce qui a généré beaucoup de frustration et de déception parmi les gamers.

La bonne nouvelle, c'est que nous avons pour vous l'une des meilleures astuces pour contrer l'épuisement des stocks et avoir enfin une PS5 au plus vite. Il faut créer, premièrement, un compte sur chaque e-marchand ci-dessous. Ensuite, faites en sorte que l'achat se fasse en un seul clic. Ce petit gain de temps pourrait être décisif ! Voici les e-marchands à traquer pour une éventuelle disponibilité de stocks :

Les stocks chez Amazon

Les stocks chez la Fnac

Les stocks chez Cdiscount

Les stocks chez Micromania

Les stocks chez Cultura

Les stocks chez Boulanger

Vous devriez aussi vous abonner aux newsletters et aux réseaux sociaux de chaque e-commerçant cité, pour être alerté chaque fois que l'un d'eux se réapprovisionne en PS5. Il est préférable d'optimiser tout un système afin d'accéder à la PS5, au lieu de l'acheter chez des vendeurs comme Rakuten qui, certes, ont toujours des stocks, mais les prix qu'ils affichent sont exorbitants.

Pourquoi c'est si difficile de mettre la main sur la PS5 ?

Il y a deux raisons à la rareté de la PS5. La première est la Covid. Le confinement dû à l'épidémie mondiale a mené à la fermeture des usines, et qui dit usines fermées, dit stocks indisponibles. La deuxième raison est la pénurie de composants électroniques, particulièrement des semi-conducteurs qui sont indispensables à la production de la PlayStation 5. Ces deux raisons combinées ont créé, depuis l'annonce de la console, une constante pénurie de cette dernière et, par conséquent, des ruptures de stock quasi instantanées chez la totalité des e-marchands.