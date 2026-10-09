Sans même le mentionner, il apparaît que PlayStation a lancé une nouvelle version de la PS5 Slim, avec un certain nombre de révisions dans la conception de la machine.

En l’espace de six ans de commercialisation, la PS5 aura connu de multiples évolutions. On pense bien sûr à l’arrivée de la PS5 Slim, sortie en 2023, puis à celle de la PS5 Pro, sortie en 2024. Mais les choses ne s’arrêtent pas là. Car au fil des années, PlayStation en a également profité pour opérer quelques révisions sur sa machine, à l’instar par exemple de Nintendo très récemment avec sa Nintendo Switch 2. Et il s’avère que le dernier modèle de PS5 Slim, lancé à l’occasion du lancement de Marvel’s Wolverine, y a justement eu droit.

Sony lance une nouvelle version de la PS5 Slim, qu’est-ce qui change ?

C’est en tout cas ce que révèle un certain Modyfikator89 sur X, dans un message relatant toutes les évolutions qu’il a pu noter en disséquant la console après l’avoir obtenue. « Sony a discrètement renouvelé la PS5 Slim une nouvelle fois, et ce modèle est bien plus intéressant qu’il n’y paraît », affirme en effet le technicien, en précisant qu’il ne s’agit alors « pas simplement d’une énième modification superficielle ». Car contrairement aux précédents modèles de PS5 Slim, celui-ci a noté les changements suivants :

La carte mère EDM-051 a été mise à jour

Elle est désormais disposée de manière différente

La console dispose maintenant d’une pile CR2032 remplaçable

L’agencement intérieur a été repensé et simplifié

Le système de refroidissement a été amélioré et arbore désormais une interface en métal liquide similaire à celui de la PS5 Pro

La conception et les matériaux utilisés pour le dissipateur thermique sont nettement différents

Le retimer HDMI dispose d’une implémentation plus récente, moins coûteuse et mieux optimisée

Des évolutions notables en termes de conception

Et si cela ne s’accompagnera évidemment d’aucun changement fondamental en termes de performances pures, en tout cas pour quiconque n’a pas l’œil avisé pour, le fait est que pour Modyfikator89, cela révèle tout de même quelque chose « d’intéressant » sur la direction que prend PlayStation. « Par rapport à la révision de 2025 de la version Slim, qui bénéficiait déjà d’un système de refroidissement amélioré, Sony a encore apporté des modifications », souligne-t-il notamment avec différentes photos à l’appui.

« La zone autour de l’APU / de la puce et de sa surface de protection apparaît différente, et le système de confinement du métal liquide semble se rapprocher davantage de celui utilisé dans la PS5 Pro. Cette nouvelle protection semble exposer une surface plus réduite au contact direct du métal liquide, ce qui devrait permettre de mieux le maîtriser autour du processeur ». Ce qui est sans doute loin d’être anodin sachant que depuis son lancement en 2020, la PS5 a ouvertement été victime de multiples problèmes liés à des fuites de métal liquide.

Une révision cachée pour la PS5 Slim, mais bien réelle

« Donc même après la révision du système de refroidissement de 2025, Sony a manifestement continué à perfectionner la conception thermique. Il ne s’agit pas simplement d’une même Slim avec un enrobage différent », conclut le technicien. En ajoutant qu’ironiquement, PlayStation n’a pourtant pas mis à jour le manuel de la PS5 pour l’occasion, qui ne contient par exemple « aucune information concernant la nouvelle pile CR2032 remplaçable ». Alors même qu’il s’agit de « l’une des modifications les plus avantageuses pour le client ». « Nouvelle révision hardware, ancien manuel. Une mise à jour cachée classique de Sony », en somme.

Source : X