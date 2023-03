Une description et les rumeurs repartent de plus belle. Un revendeur australien laisse entendre qu’une PS5 Slim serait bientôt annoncée.

La pénurie de la PlayStation 5 étant désormais du passé, Sony se tourne vers l’avenir. Alors que les rumeurs autour de la PS5 Pro se font toujours plus insistantes, l’éditeur japonais avait teasé l'arrivée d’un nouveau modèle pour cette année. Et voilà qu’un gros revendeur australien liste une fameuse PS5 Slim sur son site, alimentant de nouvelles rumeurs.

Une PS5 Slim bientôt annoncée ?

Sony s’apprêterait-il à commercialiser une PS5 Slim ? L’un des revendeurs les plus importants de l’Australie vient d’enflammer la Toile en ajoutant une nouvelle page faisant mention d’une Playstation 5 plus fine. Le site officiel de TheGoodGuys a en effet créé une page pour un nouveau modèle avec la description suivante : « La nouvelle PS5, plus fine, aux couleurs incroyablement vives et vibrantes, avec des visuels HDR et une immersion à couper le souffle, que vous jouiez ou regardiez des films et des émissions de télévision en streaming. » De manière générale, les sites marchands de cette envergure ne mettent à jour leur site avec de nouveaux produits que lorsque l'annonce est imminente, ce qui laisse penser que Sony s’apprêterait à révéler cette « PS5 Slim ».

D’après les sources de Tom Henderson, Sony avait dans ses cartons une nouvelle PS5 surprenante. Sa particularité, elle disposerait d’un lecteur de disque amovible à brancher à l’arrière de la console via USB-C et aurait un design sensiblement similaire à la PlayStation Digitale. Cette console aurait alors pour but de remplacer les châssis existants (A, B et C) et serait vendue sous l’appellation du châssis D. Selon le leaker, elle serait commercialisée d’ici septembre 2023. Est-ce ce modèle, qui n’est pas tant une PS5 Slim, dont le revendeur australien parle ? Le mystère reste pour le moment entier.

Sony n’avait en tout cas pas caché son intention de commercialiser un nouveau modèle de la PlayStation. Hideaki Nishino, vice-président de la branche Platform Experience, y était allé de son petit teasing en décembre dernier. « Je ne peux pas en parler spécifiquement (ndlr : PS5 Pro ou nouveau modèle) pour le moment, mais j’espère que vous attendrez avec impatience l'année prochaine », avait-il alors déclaré.