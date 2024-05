On arrive à la fin du mois et aucun post à l'horizon pour un nouveau PlayStation Showcase. Y'aura t-il réellement un événement comme l'année dernière ? C'est la question que tout le monde se pose. Selon le journaliste Jeff Grubb, qui est parmi les sources les plus fiables - ce qui n'empêche pas quelques ratés -, Sony devrait bien annoncer une conférence. Sauf que l'heure tourne, et pour l'instant, on ne sait pas exactement quand les prochains jeux PS5 seront dévoilés. Mais une nouvelle rumeur vient de pointer le bout de son nez.

Un PS5 Showcase à la fin du mois de mai 2024 ?

Les rumeurs autour d'un PlayStation Showcase, pour présenter enfin les nouveaux jeux PS5, s'entassent. Mais pendant ce temps, Sony Interactive Entertainment ne fait aucun commentaire. Un silence cela dit habituel, puisque le constructeur révèle toujours à la dernière minute ce type d'événement. Même si, l'année dernière, la firme japonaise a prévenu une semaine à l'avance. Mais il y aurait une date qui circule en coulisses. Selon Shpeshal Nick, c'est pour la toute fin du mois de mai. « J'entends dire que le show PlayStation (encore une fois, je suis pas sûr de son nom) devrait avoir lieu aux alentours du 28 mai (à peu près en fonction des fuseaux horaires et autres) ».

Un State of Play ou PlayStation Showcase avec le futur line-up PS5 pour le 28 mai prochain donc ? Ce n'est pas forcément le jour ordinaire choisi pour ces prises de parole, mais pourquoi pas. Cependant, attention à la déception possible suite à ce post X. Shpsehal Nick est (très) loin d'être la personne la plus fiable du web et il peut aussi uniquement s'agir d'une spéculation. Ce n'est pas non plus exclu que l'événement ait finalement été reporté en interne. S'il est toutefois bien maintenu, on devrait enfin avoir des infos sur l'une des grosses exclus de 2024 : Concord. Un nouveau jeu SF d'un studio encore tout jeune. Pour le reste, toutes les spéculations sont possibles, mais si c'est finalement un PlayStation Showcase, alors il y aura « normalement » du lourd. En 2023, il y avait par exemple eu un teaser pour Metal Gear Solid 3 Remake.

Mais dans tous les cas, on devrait peut-être avoir des nouvelles sur la PS5 et la stratégie de PlayStation pour les mois à venir. Une présentation Sony aura bien lieu cette semaine, dans quelques heures même. Cela concernera l'ensemble du groupe, dont fait évidemment partie la branche jeu vidéo SIE. Hiroki Totoki, qui gérait cette division temporairement, promet d'ailleurs des détails sur les plans à long terme. En attendant, vous pouvez toujours aller jouer à Ghost Tsushima Director's Cut sur PC !