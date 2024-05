Sony Interactive Entertainment s'apprête à entrer dans une nouvelle phase de son développement, marquée par une réorganisation de sa direction et des annonces stratégiques importantes. Le président intérimaire actuel, Hiroki Totoki, a récemment annoncé des changements significatifs dans la structure de gestion de SIE, qui entreront en vigueur le 1er juin. Ces modifications visent à renforcer la position de l'entreprise dans le secteur du jeu vidéo, tout en soutenant sa vision à long terme. Mais ce n'est pas tout ! Les joueurs PS5 vont avoir une bonne nouvelle.

Des changements pour les jeux PS5 ?

Cette réorganisation intervient à un moment crucial pour Sony Group, qui entame la période du Plan à Moyen Terme pour l'exercice fiscal 2024. Ce plan vise à établir une trajectoire de croissance durable pour l'ensemble du groupe. Totoki-san a exprimé sa confiance dans l'avenir radieux de SIE, attribuant cette positivité à l'enthousiasme, aux approches innovantes et à l'esprit d'équipe des employés de SIE. Outre le message très corporate et logique de Totoki, on a pu avoir une bonne surprise.

En effet, un événement majeur de Sony est prévu pour la fin du mois et devrait offrir plus de détails sur cette vision à long terme et le rôle essentiel que SIE y jouera. Cet événement mettra en lumière les stratégies et les initiatives que Sony adoptera pour maintenir et renforcer sa position dans l'industrie du jeu vidéo sur PS5 notamment.

Le jeu PS4 et PS5 Ghost of Tsushima arrive sur PC.

Un nouvel élan

Depuis qu'il a pris ses fonctions de président en octobre 2023, Totoki-san a été inspiré par le dynamisme et la créativité de l'équipe de SIE. Ces qualités, selon lui, seront cruciales alors que l'entreprise se prépare à aborder un avenir prometteur et rempli de nouvelles opportunités. En fait, l'annonce de ces nominations et la confirmation de l'événement à venir soulignent la détermination de Sony à continuer de vouloir innover et à s'adapter aux évolutions du marché du jeu vidéo. Surtout dans cette année 2024, visiblement très charnière pour beaucoup d'éditeurs. On peut le voir avec les récents licenciements chez Microsoft et ailleurs. Wait and see, pour voir ce que nous réserve Sony et la PS5.