Steam et l'Epic Games Store offrent peut-être des jeux gratuits régulièrement, mais les joueurs consoles peuvent eux aussi profiter de quelques titres sans avoir besoin de débourser un centime. Sur PS5 notamment, il y a de très nombreux free-to-play, des jeux de plus en plus qualitatifs et généreux soit dit en passant qui offrent des expériences variées. Il y a peu, un RPG gratuit tiré d'une très grosse licence de manga a atterri sur la console et il pourrait bien plaire aux fans du genre.

Une licence culte de retour avec un nouveau jeu gratuit sur PS5

La grande tendance sur console est au gacha, des jeux gratuits dans lesquels on déverrouille des personnages, des armes ou des costumes via des loot box présentées sous forme de bannières évènementielles. Il y a un vrai public, et le genre a très largement explosé sur PS4 et PS5 depuis l'arrivée de Genshin Impact et autres jeux gratuits du genre.

Aujourd'hui, c'est le free-to-play The Seven Deadly Sins Origin qui pourrait bien lui aussi faire parler. Adaptation du célèbre manga du même nom, le jeu nous permet de croiser différents personnages de la licence culte et bien d'autres héros. Un jeu d'action RPG où l'on pourra explorer un vaste monde dans la peau du jeune Tristan, mais aussi faire de nombreuses quêtes et participer à tout un tas d'évènements. Comme tous les jeux du genre sur PS5, on pourra recruter de nombreux visages familiers mais aussi plein d'inédits, en les invoquant depuis des bannières. Pour fêter la sortie d'ailleurs, elles sont évidement très nombreuses.

Bien que le jeu soit free-to-play sur PS5, les joueurs peuvent mettre la main sur un pack de bienvenue avec de nombreux avantages pour 10€. Voici tout ce qu'il contient :

5 billets courants

50 000 pièces d'or

20 points d'expérience de maîtrise premium

20 pierres d'embellissement de qualité supérieure

40 Pierres de raffinement de qualité supérieure

Pierre de récupération 10 HP

3 tartelettes aux œufs3 Ragoût de poulet

A noter que si The Seven Deadly Sins Origin est d'ores et déjà disponible sur PS5 et PC, il ne sortira que le 23 mars 2026 sur tous les autres supports.