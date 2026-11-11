Un gros jeu gratuit à venir dans le courant de l'année prochaine notamment sur PS5 va bientôt se laisser essayer avant sa sortie, voici comment en profiter.

Depuis son annonce, Sea of Remnants intrigue autant qu’il séduit. Le RPG de pirates free-to-play de NetEase Games, développé par Joker Studio (Identity V), mise sur un monde océanique peuplé de marionnettes, des combats au tour par tour et une exploration en monde ouvert. Après une alpha réservée au PC en février dernier, puis l’annonce d’une bêta fermée lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2026 fin août, le studio lève enfin le voile sur ce test baptisé Dawnbreaker. Et bonne nouvelle : cette fois, les joueurs PS5 et Xbox Series sont aussi invités à bord.

Quand aura lieu la bêta fermée de Sea of Remnants sur PC, PS5, Xbox Series et mobile ?

NetEase Games et Joker Studio ont ainsi confirmé que la bêta fermée « Dawnbreaker » de Sea of Remnants ouvrira ses portes sur PC, PS5, Xbox Series et mobile le 3 décembre à 16h, heure du Pacifique. Pour les joueurs français, cela correspond à la nuit du 3 au 4 décembre, à 1h du matin. Le jeu pourra être préchargé dès le 1er décembre, soit deux jours avant le lancement du test. La date de fin de la bêta n’a pas encore été communiquée.

Préchargement : à partir du 1er décembre à 13h, heure française

: à partir du 1er décembre à 13h, heure française Ouverture de la bêta : le 4 décembre à 1h du matin, heure française (3 décembre à 16h, heure du Pacifique)

: le 4 décembre à 1h du matin, heure française (3 décembre à 16h, heure du Pacifique) Plateformes : PC (via un launcher dédié), PS5, Xbox Series, iOS (via TestFlight) et Android

Comment participer à la bêta fermée de Sea of Remnants ?

Bien qu’elle porte le nom de « béta fermée », cette phase de test de Sea of Remnants à venir sur PC, PS5, Xbox Series et mobile fonctionne en réalité un peu différemment des tests habituels. Aucun code n’est nécessaire : tout le monde peut précharger le jeu, mais les places sont limitées et attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. NetEase conseille donc de télécharger le jeu en avance et de se connecter dès l’ouverture des serveurs.

Les joueurs qui n’auront pas obtenu de place à temps pourront par ailleurs recevoir une invitation par e-mail, à condition toutefois de s’être préinscrits sur le site officiel du jeu ou d’avoir créé un NetEase Pass. Si vous souhaitez tenter l’aventure, mieux vaut donc vous inscrire dès maintenant.

Première étape : se préinscrire sur le site officiel ou créer un NetEase Pass

: se préinscrire sur le site officiel ou créer un NetEase Pass Seconde étape : précharger le jeu dès le 1er décembre sur PC, PS5, Xbox Series ou mobiles

: précharger le jeu dès le 1er décembre sur PC, PS5, Xbox Series ou mobiles Troisième étape : se connecter dès l’ouverture, le 4 décembre à 1h du matin (heure française)

Que contiendra la bêta fermée Dawnbreaker ?

Ce nouveau test à venir sur PC, PS5, Xbox Series et mobiles s’annonce plutôt copieux. Côté scénario, il s’accompagne d’un trailer narratif intitulé « Embers », qui revient sur la chute du Roi Fou et l’effondrement de l’alliance des Cinq Grandes Maisons, sur fond de nouvelles luttes de pouvoir. « Vous êtes le nouveau capitaine du Drift Bottle », lance NetEase aux joueurs pour planter le décor. Au programme :

21 personnages jouables : le Voyageur, héros du jeu, deux personnages Black Spot en durée limitée, six personnages Black Spot permanents et douze personnages Purple Spot permanents. De quoi tester de nombreuses compositions d’équipe, des combos de poursuite aux builds axés sur les dégâts de zone.

: le Voyageur, héros du jeu, deux personnages Black Spot en durée limitée, six personnages Black Spot permanents et douze personnages Purple Spot permanents. De quoi tester de nombreuses compositions d’équipe, des combos de poursuite aux builds axés sur les dégâts de zone. Deux nouvelles régions : la Mer Blanche et la Mer Pont, accompagnées de nouvelles quêtes de voyage et d’exploration.

: la Mer Blanche et la Mer Pont, accompagnées de nouvelles quêtes de voyage et d’exploration. Deux navires de départ : le Fireworks Wanderer et le Drift Bottle, chacun avec son propre style de combat naval.

: le Fireworks Wanderer et le Drift Bottle, chacun avec son propre style de combat naval. Un nouveau défi de haute difficulté : le Peril Theatre, pour mettre vos équipes et vos stratégies à rude épreuve.

: le Peril Theatre, pour mettre vos équipes et vos stratégies à rude épreuve. Des mini-jeux multijoueurs : Lucky Duel et Goose Chess font leur retour, avec un matchmaking limité aux joueurs du même serveur.

À noter que le multijoueur en monde partagé complet n’est pas au programme de cette bêta : NetEase prévoit de le déployer progressivement après la sortie du jeu sur PC, PS5, Xbox Series et mobiles.

Quand sortira Sea of Remnants sur PC, PS5, Xbox Series et mobiles ?

Après cette bêta fermée, Sea of Remnants arrivera donc courant début 2027, en free-to-play. Le jeu sortira sur PC via Steam, l’Epic Games Store et le Microsoft Store, sur PS5 et Xbox Series X|S, ainsi que sur iOS et Android. Aucune date précise n’est encore à signaler.

Source : Sea of Remnants