Régulièrement, les joueurs PS5 peuvent profiter de certains avantages et autres petits cadeaux sans avoir besoin de mettre la main au portefeuille. En ce moment, il est par exemple possible de réclamer de quoi personnaliser son compte gratuitement grâce à des cosmétiques aux couleurs d'une des grosses exclusivités de 2026.

De petits cadeaux offerts à tous les joueurs PS5

Disponible depuis quelques jours seulement, Saros est l'une des sensations de ce début d'année, et déjà l'une des meilleures exclusivités PS5. Dans nos colonnes, le jeu de Housemarque a récolté un très joli 9 sur 10. Profitant d'un gameplay aux petits oignons, de graphismes de haute volée et d'une boucle de gameplay addictive, Saros est un incontournable. Un jeu de tir survitaminé et d'une rare intensité qui épouse également chaque fonctionnalité de la DualSense à la perfection pour offrir une immersion totale. Saros peut également se vanter d'avoir une bonne durée de vie. Le jeu vous tiendra en haleine durant une bonne quinzaine d'heures suivant votre capacité à survivre. Pour les amateurs de Platine et 100%, comptez une quarantaine de d'heure au total pour le compléter de A à Z.

C'est donc une vraie sortie événement pour la PS5 qui fête l'événement avec de petits cadeaux pour tous les joueurs.

Pour marquer l'arrivée de Saros, Sony propose à ses joueurs de récupérer des avatars gratuits aux couleurs du jeu afin de personnaliser leur profil. Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre sur la page PS Store de Saros, puis de cliquer sur le bouton Appeler l'Éclipse. Une fois fait, faites défiler la page vers le bas jusqu'à trouver un code à utiliser pour récupérer vos six avatars gratuits.

Les étapes pour récupérer vos avatars PS5 gratuits :

Rendez-vous sur la page PS Store de Saros via le site web.

Cliquez sur « Appeler l'Éclipse » , en haut à droite de l'écran.

, en haut à droite de l'écran. Après la vidéo, f aites défiler la page vers le bas .

. Copiez/collez le code unique qui vous a été donné.

unique qui vous a été donné. Remontez la page, connectez-vous à votre compte PlayStation (le même que vous utilisez sur PS5).

PlayStation (le même que vous utilisez sur PS5). Cliquez sur votre avatar et choisissez « Utiliser un code » .

. Collez votre code et récupérez vos avatars gratuits !

Bande-annonce de Saros, disponible depuis le 30 avril 2026 en exclusivité sur PS5.

Source : Playstation