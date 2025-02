La semaine dernière, nous apprenions que l'excellent Forza Horizon 5 allait bel et bien s'offrir un portage sur PS5 dans le courant du printemps 2025, après des mois d'insistantes rumeurs. Il rejoindrait ainsi Indiana Jones et le Cercle Ancien ou encore Age of Empires 2 Definitive Edition et Age of Mythology Retold dans cette stratégie d'ouverture de la part de Xbox. Et tout porte à croire que la branche gaming de Microsoft n'entend pas s'arrêter en si bon chemin sur ce terrain.

Xbox aurait encore de grosses cartouches en réserve à venir sur PS5

Après un premier coup d'essai en portant des « petits jeux » comme Grounded, Hi-Fi RUSH ou Sea of Thieves sur PS5 l'année dernière, Xbox semble donc plus déterminé que jamais à passer à la vitesse supérieure dans cette stratégie d'ouverture. C'est en tout cas ce qu'a récemment avancé Tom Warren chez The Verge, après divers rapports sur le même sujet s'étant par le passé avérés exacts. Selon lui, les prochaines exclusivités Xbox à venir chez la concurrence devraient encore être des gros morceaux.

Il serait en effet question de licences phares comme Microsoft Flight Simulator, ou encore Gears of War et Halo. Pour les deux premiers, il serait même question de porter leurs dernières entrées sur PS5, voire Nintendo Switch 2. À savoir l'édition 2024 du célèbre simulateur de vol, et Gears of War E-Day à venir a priori courant 2025. Il se pourrait par ailleurs que les précédents titres de la franchise chapeautée maintenant par The Coalition, comme la trilogie originale, débarquent également chez les concurrents de Xbox.

Concernant Halo, il serait question de porter un remaster du premier opus Combat Evolved, voire même la Master Chief Collection complète, ce non seulement sur PS5, mais également sur Nintendo Switch 2. Tout cela fait pour rappel l'objet d'insistantes rumeurs depuis un moment. Ce nouveau rapport du généralement bien informé Tom Warren leur apporte cependant un peu plus de crédit. Reste maintenant à voir si cela sera officiellement confirmé par le principal intéressé, pour le plus grand plaisir des joueuses et joueurs PS5 et Switch 2, mais aussi pour les finances de Xbox.

Source : Tom Warren sur The Verge (accès payant)