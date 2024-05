Va t-on enfin avoir un aperçu des jeux PS5 à venir au cours d'un PlayStation Showcase en mai ? Le journaliste Jeff Grubb maintient ses propos, mais pour l'instant, Sony n'a pas encore pris la parole. Cependant l'année dernière, le constructeur a bien tenu un événement de ce type le 23 mai. Étant donné que l'annonce de ce genre de rendez-vous se fait désormais tardivement, tout n'est pas encore perdu. Que peut-on en attendre ? La date de sortie de Silent Hill 2 Remake devrait enfin être dévoilée, mais il pourrait également y avoir des surprises.

Une nouvelle exclu PS5 par le studio de Ghost of Tsushima 2 ?

Maintenant que FF7 Rebirth et Helldivers 2, entre autres, sont dans la nature, le line-up de jeux PS5 pour 2024 est assez flou d'où l'importance pour Sony de communiquer rapidement. D'autant plus que les rumeurs et les spéculations s'accumulent en attendant que le constructeur daigne sortir du silence. Selon le journaliste Jeff Grubb, la firme japonaise pourrait surprendre avec un nouveau jeu Astro Bot. La franchise de plateforme de la Team ASOBI qui est devenue un studio PlayStation à part entière il y a plusieurs mois de cela. Mais voilà, depuis quelques heures, on reparle encore d'un retour de Sly Raccoon sur PS5.

Durant son podcast Game Mess, Jeff Grubb aurait insinué que Ghost of Tsushima 2 prendrait plus de temps que prévu car le studio Sucker Punch serait en parallèle sur Sly Raccoon 5. On rappelle, pour celles et ceux qui ne le savent pas, que ce sont les développeurs de la trilogie originale. Mais ce n'est pas le cas selon Jason Schreier qui a réagi à la rumeur. « Il n'y a rien de vrai dans cette histoire, désolé de le dire. Sucker Punch n'a qu'un projet. La raison pour laquelle Ghost of Tsushima 2 n'est pas encore sorti est que cela prend maintenant 5 à 7 ans pour réaliser des jeux AAA. De plus, Sucker Punch est plus petit que la plupart des autres développeurs de jeux AAA » a t-il déclaré sur X. Sly Raccoon 5 ne serait donc pas en développement sur PS5.

De son côté, Jeff Grubb a tenu à appuyer sur ses propos qui étaient plus nuancés. « Cette histoire de Sly Raccoon 5 n'est pas de moi. J'ai dit à plusieurs reprises que même s'il y avait des rumeurs, je ne faisais qu'espérer et spéculer. Rien n'a été confirmé et je n'étais au courant de rien ».