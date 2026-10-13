Depuis quelques jours, l’avenir de la PS5 semble prendre une tournure inattendue entre les mains de ce qu’on appelle des « jailbreakers ». En effet, face à la récente décision de PlayStation d’abandonner les jeux physiques à l’horizon 2028, certains internautes ont décidé de commencer à jouer selon leurs propres règles en contournant les restrictions logicielles de la console pour en disposer comme bon leur semble. Une approche qui leur a alors non seulement permis de rendre la PS5 pleinement compatible avec les jeux PS2… mais aussi PS3 le temps de le dire.

Après la PS2, la PS5 devient maintenant rétrocompatible avec la PS3

Car oui, contrairement à ce qu’affirmait PlayStation depuis des années maintenant, le hardware de sa dernière console ne semble finalement pas si incompatible qu’il ne voulait bien nous le faire croire avec les générations antérieures à la PS4. Le moddeur Sword nous l’avait déjà prouvé peu avant le week-end en concevant une version native de l’émulateur PCSX2 sur PS5, et il continue de le faire avec le portage de l’émulateur RPCS3, qui lui permet désormais de profiter de sa bibliothèque de jeux PS3 directement depuis la dernière console de Sony.

« D’abord les disques PS2. Maintenant les disques PS3 », a-t-il alors déclaré pour l’occasion sur X, preuve vidéo à l’appui. Vidéo dans laquelle on voit le jailbreaker y insérer le disque de Gran Turismo 5, titre de Polyphony Digital sorti en 2010 en exclusivité sur PS3, avant que le jeu ne finisse par se lancer quelques secondes plus tard. Et comme pour les jeux PS2, nul doute que cette version de l’émulateur, ici rebaptisé RPS5S3, permet de profiter de ses jeux dans leur meilleure version possible, avec mise à échelle de la résolution, fluidité améliorée et plus encore.

La PS5 aurait-elle enfin dévoilé tout son potentiel grâce à cela ?

« La PS5 est doucement en train de devenir la PlayStation qu’elle aurait dû être », se réjouit finalement Sword. « Sony nous a donné cinq générations de PlayStation. Nous essayons de toutes les réunir en une seule ». Une démarche qui, sans surprise, fait alors déjà de nombreux heureux parmi la communauté PS5. « C’est incroyable ! », affirme par exemple un internaute. « Tu sais, j’avais prévu de revendre ma PS5 vu que je ne l’ai pas allumée depuis des années et que je joue sur PC, mais je vais peut-être la garder grâce à la scène du jailbreak », déclare un autre.

Pendant que certains, de leur côté, ne décolèrent pas face aux mensonges de PlayStation pendant toutes ces années. « Sony a menti sur la rétrocompatibilité et a mis en place un système d’accès payant pour que ses services d’abonnement en ligne rapportent beaucoup d’argent. Cupidestation », écrit notamment l’un d’eux. « La PS5 a toujours eu une rétrocompatibilité verrouillée derrière la cupidité de Sony ! », regrette un autre. Pendant qu’un dernier, enfin, se réjouit du fait que grâce au travail de Sword, « maintenant c’est une PlayStation ».

Le jailbreak, une pratique séduisante mais dangereuse ?

Mais comme dans notre article concernant l’émulateur PS5SX2, rappelons tout de même qu’aussi séduisante l’idée soit-elle, le monde du jailbreak n’est pas non plus à prendre totalement à la légère. Déjà parce que contourner les restrictions logicielles mises en place par PlayStation peut entraîner des dégâts irréversibles à votre PS5, dont la garantie sera perdue. Mais aussi parce que placé entre de mauvaises mains, cela peut également entraîner des pratiques illégales vis-à-vis du PlayStation Store. Ce qui, à terme, pourrait finir par se retourner contre les joueurs.

Source : X