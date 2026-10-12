Tandis que la situation entre PlayStation et ses joueurs n’a jamais été aussi tendue que ces derniers mois, de nouvelles découvertes continuent régulièrement d’être faites et d’ajouter toujours un peu plus d’huile sur le feu. Depuis quelques jours, des hackers bien décidés à ne plus jouer selon les règles de l’éditeur ont en effet commencé à jailbreaker leur PS5, de sorte à pouvoir en contourner les restrictions et en disposer à leur guise. Ce faisant, ils ont toutefois découvert… que PlayStation aurait menti pendant des années sur la rétrocompatibilité de la console.

La PS5 finalement capable d’émuler les jeux physiques PS2 ?

Depuis maintenant plus de six ans, PlayStation s’est montré parfaitement clair : en raison des limites du hardware de la PS5, et surtout de sa différence avec celui des précédentes consoles de la firme, proposer une rétrocompatibilité physique au-delà de la génération PS4 serait tout simplement impossible. C’est pourquoi une alternative a été mise en place avec le PS Plus Premium, qui permet aux abonnés de profiter d’un catalogue de jeux issus des générations PS1, PS2, PSP et PS3 moyennant une certaine somme tous les mois.

Le problème, c’est que cela pourrait bien être un énième mensonge de la part de PlayStation, qui lui permet alors de soutirer toujours plus d’argent à sa communauté depuis des années. Car comme révélé par les récents événements liés au jailbreak de la PS5, il apparaît en réalité que cette dernière est bel et bien capable de lire les CD des jeux de la PS2 – tout du mois par le biais d’un lecteur externe, celui de la PS5 ne lisant pas le format CD à proprement parler. Et le moddeur Sword nous l’a prouvé en réalisant un portage natif de l’émulateur PCSX2 sur PS5.

De la même manière que le programme de rétrocompatibilité proposé par Xbox de son côté, cela permet alors aux utilisateurs de profiter de leurs jeux PS2 avec de nombreuses améliorations, comme une mise à l’échelle de la résolution pouvant aller jusqu’en 4K, des filtres post-traitement, des correctifs pour le format grand écran, une résolution à 60 FPS et plus encore. De quoi faire de la PS5 une vraie machine rétrocompatible, donc, dont les capacités pourraient bientôt s’étendre à la génération PS3 grâce à l’émulateur RPCS3 sur lequel travaille Sword actuellement.

La communauté PlayStation enrage face aux mensonges de Sony

Et forcément, une telle découverte n’a pas manqué de provoquer la colère des joueurs PlayStation, avec lesquels la cassure ne semble que s’agrandir au fil des mois. « La PS5 a été jailbreakée et en moins d’une semaine, des utilisateurs ont réussi à faire fonctionner des disques physiques PS2 et PS3 sur PS5. Ils ont passé des années à nous mentir en affirmant que c’était impossible, et tout cela a été démenti en moins d’une semaine », dénonce un internaute sur X via un post ayant déjà récolté plus de 168 000 likes en à peine 24 heures.

« N’importe qui avec un minimum de jugeote savait que c’était des conneries », répond alors un autre. « Je peux faire tourner des jeux PS2 sur mon téléphone ». « On ne peut vraiment plus faire confiance à PlayStation, sérieusement », déplore un troisième. Et au vu des 13 000 likes reçus par son tweet, nul doute qu’il est loin d’être le seul à avoir ce sentiment. « Ça montre bien que la PS5 est une console vraiment géniale, mais que Sony ne sont que des profiteurs extrêmement cupides qui auraient bien besoin d’un retour à la réalité », déclare un dernier.

Quels sont les risques quand on jailbreak sa console ?

Maintenant, pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec le concept de jailbreak, qui consiste à s’affranchir des restrictions logicielles imposées par un constructeur, notez toutefois qu’il n’est évidemment pas recommandé d’y recourir par vous-mêmes. Au-delà de vous faire perdre la garantie de votre PS5, un tel hack peut également être à l’origine de graves problèmes sur votre console, en plus d’entraîner le bannissement de votre compte de la part de PlayStation si celui-ci est découvert. Autant dire que malgré les avantages, la plus grande prudence est de mise, donc.

Source : X