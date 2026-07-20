Ces derniers temps, on ne peut pas dire que les relations entre PlayStation et sa communauté soient au beau fixe. En effet, depuis l’annonce de l’abandon du physique dès 2028, les joueurs PS5 sont entrés dans une colère noire envers l’éditeur, qui n’a eu de cesse de l’alimenter au fil des jours. Pour preuve, la disparition d’une fonctionnalité de la console, qui empêchait subitement aux possesseurs de la machine de connaître leur temps de jeu sur les titres physiques, n’a pas manqué d’envenimer la situation. Mais celle-ci semble enfin rentrée dans l’ordre.

Cette fonctionnalité PS5 fait son retour après un mois de bug

C’est en tout cas ce qu’affirme Zarmena Khan, journaliste pour PlayStation Lifestyle, qui a justement été l’un des premiers médias à révéler la disparition de cette statistique très appréciée des possesseurs de la PS5 le mois dernier. « J’ai remarqué ce matin que, sur la PS App, toutes mes statistiques manquantes ont désormais été restaurées et sont correctes », indique cette dernière dans un article datant du 17 juillet dernier. « Sur la console PS5, le widget ‘Jeux récents’ du Hub de bienvenue fonctionne également parfaitement », souligne-t-elle au passage.

En d’autres termes, tout porte donc à croire qu’il s’agissait bel et bien d’un bug, et non d’une énième tentative de la part de PlayStation de se détourner du physique à tous les niveaux. Car forcément, la découverte de ce problème en marge de l’annonce choc de la firme n’a pas manqué d’en pousser certains à se demander s’il ne s’agissait pas d’une démarche volontaire de sa part, seuls les jeux physiques étant touchés par le phénomène. Heureusement, il semblerait finalement que ce n’était pas le cas, et que la situation tend désormais à rentrer dans l’ordre.

PlayStation continue de garder le silence sur le problème

Notons qu’à ce jour, PlayStation n’a jamais daigné prendre la parole officiellement à ce sujet. Ni pour rassurer les joueurs en dépit des nombreuses plaintes partagées sur les réseaux sociaux, ni pour confirmer le retour à la normale de la fonctionnalité sur PS5 après un mois de problèmes. Ce qui, là encore, ne risque pas de rendre service à la compagnie auprès de sa communauté, qui tend justement à dénoncer ce manque de transparence depuis des semaines. Mais l’essentiel reste que la situation soit désormais rentrée dans l’ordre, dirons-nous.

Source : PlayStation Lifestyle