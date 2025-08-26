Réputée pour son côté peu pratique, la demande de remboursement de jeux sur PS4 et PS5 se voit désormais facilitée par l’arrivée d’une nouvelle option mise en place par Sony.

Contrairement à un éditeur comme Valve, réputé pour sa politique très « consumer friendly », Sony peut parfois se montrer un peu moins délicat. En effet, s’il est par exemple aujourd’hui très facile pour les utilisateurs de Steam de se faire rembourser un jeu pour X ou Y raison, la démarche est généralement plus fastidieuse sur PS4 et PS5, où elle a d’ailleurs de grandes chances de ne jamais aboutir. La bonne nouvelle, cependant, c’est que cela devrait maintenant changer grâce à la nouvelle approche de Sony en la matière.

Sony facilite les demandes de remboursement sur PlayStation

Certains l’auront peut-être déjà constaté, mais la compagnie a effectivement mis à jour ses différentes applications liées au PlayStation Store afin d’intégrer une nouvelle option baptisée « Demande de remboursement ». Comme son nom l’indique, celle-ci permet de réclamer un remboursement sur un achat effectué sur la boutique en ligne de l’éditeur, au travers d’une démarche qui se veut beaucoup plus accessible qu’auparavant. Voici la procédure à suivre pour pouvoir en profiter très facilement, via la PS App ou le site internet du PlayStation Store :

Demander un remboursement via la PS App :

Ouvrez l’application et allez sur le PlayStation Store

Appuyez sur l’icone en haut à droite de l’écran (il prend la forme de trois lignes horizontales)

Allez dans « Historique des transactions »

Choisissez l’une des transactions et sélectionnez « Demande de remboursement »

Demander un remboursement via internet :

Allez sur le site du PlayStation Store et connectez-vous à votre compte

Rendez vous dans « Paramètres du compte »

Sélectionnez « Historique des transactions »

Choisissez l’une des transactions et sélectionnez « Demande de remboursement »

Une politique qui reste inchangée

Notez toutefois que cela ne change pas la politique de Sony pour tout ce qui touche aux remboursements de jeux PS4 et PS5, qui restent quant à eux soumis aux mêmes conditions. Ainsi, pour espérer avoir gain de cause, votre demande doit survenir moins de 14 jours après l’achat sur le PlayStation Store, et le jeu en question ne doit pas avoir été téléchargé. On ne peut néanmoins que souligner les efforts de la firme japonaise qui, en rendant la procédure moins fastidieuse pour ses utilisateurs, continue de rendre ses services plus agréables.

Source : PlayStation Lifestyle