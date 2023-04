Sortie en novembre 2020, la PlayStation 5 de Sony existe en deux versions. La première, "classique", est plus puissante et dispose d'un lecteur Blu-Ray, tandis que la seconde propose des performances un peu moins impressionnantes et ne fonctionne qu'avec des jeux en versions digitales. En attendant une hypothétique version "pro" et une nouvelle PlayStation Portable, la dernière console de Sony continue d'impressionner.

La PS5 rentre dans l'Histoire

A eux deux, Nintendo et Sony ont fabriqué les huit consoles (quatre chacun) les plus vendues de l'Histoire. Si elle est suivie de près par la DS, c'est bien la PS2 qui occupe la tête du classement. Sortie en 2000, elle s'est vendue à plus de 155 millions d'unités. Un chiffre colossal, que peinent à attendre les autres machines du constructeur. La première PlayStation, la PS3 et la PS4 se sont respectivement écoulées à 102, 87 et 111 millions d'exemplaires. La PS5, pas aidée par la pénurie de composants qui a duré de longs mois, se contente pour l'instant de 38,4 millions de ventes. Pas de quoi inquiéter Sony pour autant. Les stocks se trouvent désormais de plus en plus facilement et s'écoulent à vitesse grand V.

La preuve avec les données communiquées par la société nippone dans le cadre de la publication des résultats de sa dernière année fiscale, close fin mars. L'occasion de se pencher sur la branche gaming de la firme, qui visait les 6 millions de PS5 vendues au premier trimestre 2023. Cet objectif paraissait très (trop ?) ambitieux, et pourtant ! Entre le 1er janvier et le 31 mars, Sony a vendu 6,3 millions de PlayStation 5 à travers le monde ! Si vous vous demandez ce que cela représente, sachez simplement que c'est un record historique. Jamais un autre constructeur n'avait autant écoulé une même console sur la même période. Le chiffre d'affaire de Sony sur sa dernière année fiscale a également battu un record, atteignant les 24,4 milliards de dollars.

Une ambition démesurée ?

Peut-être Sony se sent-il pousser des ailes avec ce chiffre record. Il faut dire que celui-ci représente une augmentation des ventes de la PS5 de 215% par rapport à 2022 ! Au cous de cette année fiscale, celle-ci a été écoulée à 19 millions d'exemplaires. Une augmentation drastique, après des débuts difficiles. Et Sony voit grand pour l'avenir, puisque la firme prévoit la vente de 25 millions de PlayStation 5 sur l'année fiscale à venir. Il s'agirait là encore d'un record pour elle. Et il y a de quoi être confiant, quand on sait que 7,1 millions de consoles de dernières génération ont été vendues au cours du dernier trimestre 2022. Un chiffre supérieur à ce début d'année 2023, mais incluant la période de Noël.

Le bilan financier de Sony est également l'occasion de rappeler à quel point les jeux-services ont pris le pas sur le reste. Entre mars 2022 et mars 2023, les microtransactions et contenus additionnels ont ainsi rapporté 5,8 milliards de dollars à eux-seuls ! C'est plus que les ventes de jeux dématérialisés (4,4, milliards d'euros). Et si vous en doutiez encore, les jeux physiques continuent leur descente aux enfers. Ils n'ont rapporté que 1,3 milliard de dollars au constructeur en un an. Beaucoup de chiffres dans cet article, alors voici un résume très simple : Sony est en très grande forme, et la PS5 a de beaux jours devant elle.