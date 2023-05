En avril dernier, Sony Interactive Entertainment a annoncé la fermeture du studio PixelOpus. Les créateurs du rafraichissant mais imparfait Concrete Genie. Pour justifier cette annonce inattendue, qui a rendu triste certains joueurs, la firme japonaise a indiqué réévaluer sans cesse l'état des projets en cours au sein de ses studios, afin qu'ils répondent aux besoins de la société. « PlayStation Studios évalue régulièrement son portefeuille et l’état des projets de chacun pour s’assurer qu’ils répondent aux objectifs stratégiques à court et long termes de l’organisation » a déclaré un porte-parole.

Cette fermeture regrettable ne signe pas pour autant la fin des investissements pour Sony. À vrai dire, la société nippone devrait bientôt faire un peu de ménage pour augmenter son engagement vis-à-vis de PlayStation. Un avenir radieux pour la PS5 et les prochaines consoles de la marque ?

Encore plus d'exclus PS5 avec de nouveaux rachats de studios ?

La concentration du paysages vidéoludique est loin d'être terminée. Elle commence même avec des constructeurs qui s'attaquent à de très gros morceaux. Microsoft a en effet racheté Bethesda et se bat en ce moment même pour acquérir Activision Blizzard et l'ensemble de leurs franchises (Call of Duty, WoW, Candy Crush...). Une tactique qui diffère de son concurrent PlayStation.

Pour Sony Interactive Entertainment, qui doit faire beaucoup plus attention à ses investissements, la stratégie est plutôt de se payer des studios avec lesquels ils ont déjà une relation. Une approche qui s'est vérifiée avec les acquisitions d'Housemarque (Returnal) ou encore Bluepoint Games (Demon's Souls PS5). Mais il arrive aussi que la firme japonaise fasse confiance à des développeurs naissants, qui travaillent sur des exclusivités PlayStation 5, comme avec le studio Firewalk qui est sur un énorme jeu multi PS5.

Alors c'est quoi la suite ? Sur Twitter, l'utilisatrice Millie A, qui parle principalement de PlayStation, laisse entendre qu'un rachat est sur le point d'être annoncé et / ou est en train d'être finalisé. Crédible ? En vérité, à part un tweet sur l'exclu PS5 Marvel's Wolverine, qu'elle a peut-être repris ailleurs, non. Mais pourquoi un tel message ? Probablement en réponse aux déclarations officielles du président de Sony, Hiroki Totoki.

« Afin d'accentuer notre croissance à moyen et long terme, nous devrons être capacité d'investir dans les capteurs d'image et dans le secteur du divertissement à un niveau complètement nouveau » a-t-il dit au Financial Times (via TheGamer). En plus des fonds propres qui serviraient aux fusions et acquisitions, l'entreprise envisage sérieusement de céder « partiellement » Sony Financial Group Inc. La branche qui concerne les activités financières du groupe. En dépit de cette ouverture à la bourse, Sony voudrait conserver 20%. L'opération permettra aussi « de lever des fonds de manière indépendante » explique Totoki-san.

Konami, Capcom ou Square Enix sous le giron de PlayStation ?

Selon l'analyste David Gibson chez MST Financial, cette cession partielle de Sony Financial permettra à la firme d'être plus « agressive » dans ses rachats. Sachant que l'acquisition d'Activision Blizzard par Xbox a des chances importantes d'aller jusqu'au bout du processus, est-ce que Sony Interactive Entertainment va être tenter de frapper aussi fort ? À ce stade, plus rien n'est à exclure.

Une société comme Konami avec ses franchises cultes comme Metal Gear Solid ? À oublier car le segment jeu vidéo de l'éditeur japonais n'est qu'une activité parmi d'autres. Square Enix qui a fait un grand ménage, en vendant des licences prestigieuses, et qui sortira Final Fantasy 16 en exclusivité PS5 ? C'était une piste soulevée par David Gibson. D'après lui, SIE, Tencent et Nexon s'y intéressaient de près.

Pendant longtemps, le nom de FromSoftware est également ressorti. Mais les créateurs d'Elden Ring ne sont pas indépendants. Ils appartiennent au groupe Kadokawa Corporation qui est actionnaire majoritaire, ce qui compliquerait un rachat, malgré le fait que SIE possède 14,09% des parts du studio. Le géant Tencent est aussi dans l'équation avec 16,25% des actions de FromSoftware.

On pourrait mentionner Capcom ou encore Ubisoft. L'éditeur français aurait d'ailleurs approché de nombreux acteurs du jeu vidéo pour être racheté... sans trouver preneur. Take-Two Interactive qui fait des envieux avec le futur GTA 6 ? Aucun intérêt pour ladite entreprise qui se porte pour le mieux en solo. On a cité des gros éditeurs, mais PlayStation pourrait continuer d'acheter des studios tiers petits ou plus importants. Kojima Productions ? C'est non ! La structure fondée par Hideo Kojima veut rester indé jusqu'au bout, se contentant de partenariats comme avec l'exclusivité PS5 Death Stranding 2.

À vos pronostics dans les commentaires !