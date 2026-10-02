PlayStation vient d'annoncer qu'il allait déployer une nouvelle technologie sur ses PS5 classiques, similaire au PSSR que l'on peut trouver sur PS5 Pro, ou presque. Deux ans après la sortie de sa console la plus puissante du marché, Sony va déployer un système d'upscaling par IA adapté à ses machines classiques, et ce sont Marvel's Wolverine et Ghost of Yotei qui en profiteront les premiers.

Le QSSR, une version allégée du PSSR, est dispo sur PS5 fat

La PS5 Pro est plus puissante que la PlayStation 5 classique et peut compter sur son PSSR, sa technologie d'upscaling, et permet de profiter de ses jeux dans les meilleures conditions, mais Sony vous demande tout de même 900 € pour en profiter. Mais, surprise, PlayStation va déployer le QSSR, une technologie similaire, bien que moins puissante, pour ses PS5 classiques.

Daniel Craig, chef ingénieur principal chez, a pris la parole sur PlayStation Blog et a déclaré que « depuis le lancement de la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) sur PS5 Pro, joueurs et développeurs se demandent si des améliorations similaires de la qualité d'image pourraient être apportées à la PlayStation 5 » et c'est désormais le cas. Une prouesse rendue possible grâce à plusieurs améliorations majeures, dont une « architecture de réseau neuronal rationalisée » et une « implémentation optimisée manuellement qui maximise les performances sur PS5 ». Ces deux technologies travaillent de concert pour offrir « des améliorations notables à la fois au niveau des détails de l’image et de la stabilité de l’image ».

Sur quels jeux est disponible le QSSR ?

Le QSSR est déployé dès à présent dans la nouvelle mise à jour PS5 et, pour l'heure, seuls deux jeux seront compatibles : Marvel's Wolverine et Ghost of Yotei. Insomniac affirme de son côté que le « QSSR améliore la netteté et la stabilité des environnements, révélant des détails supplémentaires » et « offre un avant-goût prometteur de l'expérience sur PlayStation 5 Pro aux joueurs sur PlayStation 5 ». Le studio Sucker Punch, quant à lui, se dit ravi de cette nouvelle technologie qui « excelle dans la résolution des détails les plus fins de nos personnages et de nos environnements. Et ce, avec une stabilité temporelle jusqu'ici impossible sur PS5 ». Reste maintenant à voir ce que les joueurs vont en penser.