Déjà repoussé en 2021, Goodbye Volcano High prend une nouvelle fois du retard sur PS5, PS4 et PC, et ne verra même pas le jour en 2022.

Goodbye Volcano High en retard sur PS5, PS4 et PC

Initialement annoncé pour sortir courant 2021, le jeu indépendant de KO_OP avait déjà annoncé un premier report et visait l’année en cours. Seulement voilà, le jeu doit encore être peaufiné et ratera 2022. Il vise désormais l’été 2023 sans donner de date précise, mais restera une exclusivité console PS5 et PS4 en plus de sortir sur PC.

Les développeurs déclarent que ce retard est dû à des ambitions revues à la hausse. Les précédents reports quant à eux, étaient liés à une refonte intégrale de la trame principale et à de gros soucis d'organisation à cause du Covid19.

Goodbye Volvano High se veut être un jeu narratif avec de nombreux choix où l’on incarnera une bande de créatures adolescentes en pleine fin du monde. S'inspirant de l’esthétique des dessins animés des années 80-90’, le jeu misera avant tout sur une ambiance légère pour nous faire passer un message critique un brin satirique de notre époque, non sans un brin d'humour.

Le studio KO_OP nous promet également un mélange de cinématiques narratives et de gameplay inspirés des visuals novels, le tout bourré de mini-jeux et de choix dont les conséquences peuvent drastiquement changer l’expérience.