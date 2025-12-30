Depuis plusieurs années, les shovelwares envahissent les boutiques des constructeurs majeurs du jeu vidéo, mais c’est bien le PlayStation Store qui est le plus lourdement impacté. Les fameux jeux payants, faits à la hâte et sans véritable intérêt, se terminent en quelques minutes montre en main, et sont principalement destinés aux chasseurs de trophées. Parce que oui, ces petites productions n’ont d’intérêt que pour leurs trophées Platine, systématiquement très faciles à obtenir. L’éditeur promet avoir fait des efforts et pourtant, ces jeux peu recommandables pullulent encore sur la plateforme. Certains éditeurs n’hésitent pas non plus à les donner, histoire d’appâter le chaland. C’est donc un nouveau jeu gratuit PS5 avec des trophées faciles qui est maintenant disponible, mais il aura le mérite de vous relaxer pendant les fêtes.

Un nouveau jeu gratuit PS5 pour avoir un Platine facile

Le bon plan du jour s’adresse donc avant tout aux chasseurs de trophées, ou à ceux à la recherche d’une expérience relaxante pour se divertir pendant quelques heures. Ce nouveau jeu gratuit PS5 transforme en effet votre console en un carnet de coloriage interactif. Pensée comme une production créative accessible à tous, elle offre une large collection de dessins répartis en chapitres thématiques, allant des animaux et de la nature à l’espace, en passant par les univers de princesses ou les contes classiques. Coloring Book, de son nom, mise avant tout sur la liberté créative en proposant une palette de plus de 300 couleurs et plusieurs outils pensés pour faciliter le coloriage, dont un pinceau intelligent permettant d’éviter de ruiner vos œuvres d’art en dépassant des lignes.

Fait assez rare pour être souligné, ce jeu gratuit PS5 intègre également un mode multijoueur local permettant de réunir jusqu’à quatre personnes coloriant simultanément la même image. On vous l’accorde, ce n’est pas le jeu gratuit PS5 du siècle, malgré des notes d’utilisateurs assez correctes pour une production de cette trempe. C’est surtout du pain béni pour les chasseurs de trophées. En une poignée d’heures, grand maximum, il leur est ainsi possible de décrocher un Platine très facilement. Et l’on imagine déjà certains parents confier la manette à leurs enfants pour ne pas avoir à lever le petit doigt. Chacun sa méthode.

Il n’y a absolument aucune condition pour profiter de ce jeu gratuit PS5. Il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous pour accéder à la page de Coloring Book. Et si la proposition vous séduit au point d’en vouloir plus, ou sans doute pour les amateurs de 100% sur leur profil, une version incluant tous les DLC est actuellement proposée à 14,99€ au lieu de 24,99€. Pour les autres, c’est clairement un trophée Platine offert.

Source : PS Store