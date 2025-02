Quand les joueurs PC peuvent régulièrement faire le plein de jeux et des contenus gratuits, celles et ceux qui optent pour les consoles de salon sont davantage mis sur la touche. Par chance, il arrive de temps à autre que les éditeurs leur donnent gracieusement divers packs et autres bonus, notamment pour célébrer des dates importantes. C’est le cas pour cette licence post-apo des plus appréciées, qui souffle sa bougie en offrant quelques cadeaux aux joueurs PS5 et PS4, mais pas que…

Du nouveau contenu gratuit sur PS5 et PS4

10 ans déjà ! Il y a une décennie de cela, Harran et Kyle Crane présentaient au monde entier pour la première fois Dying Light. Depuis, la franchise a plongé plus de 45 millions de joueurs dans son univers dystopique, tous ayant occis plus de 75 milliards de zombies depuis la création de la franchise. Un dévouement que le studio a tenu à les récompenser pour marquer cet anniversaire symbolique avec un pack de contenus gratuits, disponible sur PS5, PS4, mais aussi consoles Xbox et PC. Il contient en outre :

La tenue Artiste certifiée

Le précieux fusil Brise-aube

Le rayonnant revolver Solexplosion

L’étincelante machette Idole d'or, témoignant de leurs accomplissements

La peinture du buggy Heure dorée.

Tous ces contenus gratuits sont bien évidemment compatibles aussi bien avec la version PS5 que PS4 de Dying Light premier du nom (ou de votre autre plateforme de prédilection). Pour celles et ceux qui préfèrent se concentrer sur le second opus, Techland a annoncé trois campagnes de Twitch Drops, à raison d’une par semaine, qui permettront elles aussi de récupérer des récompenses pour sa suite. Les festivités auront lieu du 5 au 26 février 2025.

Festivités pour le 10e anniversaire de Dying Light ©Techland

Allez sur la version site du PS Store en passant directement par cette page ou allez directement sur votre PS5 ou PS4

Connectez-vous à votre compte PlayStation si ce n'est pas déjà fait

Cliquez sur « Ajouter à la Bibliothèque », à partir de là le contenu gratuit est à vous

Pour l'installer, allez dans votre bibliothèque

Trouvez la miniature de Dying Light et cliquez sur la touche options

Cliquez sur « Gérer le contenu du jeu »

Vous pourrez alors installer votre pack

Source : Techland