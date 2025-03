Il y a quelques jours, Ubisoft a encore organisé un essai gratuit de son très populaire Rainbow Six Siege sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC juste avant de révéler en grand pompe Rainbow Six Siege X. Une énorme mise à jour qui offre un nouveau moteur graphique, des mécaniques de gameplay inédites, une refonte de l'audio ou encore des modes de jeu supplémentaires. Cette fois, c'est un célèbre éditeur japonais qui vous permet de tester gratuitement le nouveau jeu d'une licence adorée avant même sa sortie.

Un nouveau jeu à tester sur PS5 & PS4, mais pas que

Les sorties jeux vidéo de mars 2025 sont encore chargées avec Assassin's Creed Shadows, Split Fiction, Two Point Museum, Wreckfest 2 ou encore Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée. Le prochain épisode de la saga RPG éditée par Koei Tecmo qui a commencé en 1997 tout de même. « Dans un monde où l'alchimie est « tabou », l'alchimiste Yumia cherche la vérité cachée de ce continent. Il est temps pour elle de partir à sa découverte ». Si le jeu est attendu pour le 21 mars 2025 sur consoles et PC, il est déjà jouable gratuitement sur PS5 & PS4, mais aussi Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

« La démo est maintenant disponible sur le PlayStation Store, le Nintendo eShop, Steam et le Microsoft Store ! Dans la démo, vous pourrez jouer du prologue à la quête principale du début du jeu, « Exploration de la région de Ligneus ». Vous pourrez également y découvrir la collecte d'ingrédients sur le terrain, les batailles, la synthèse et la construction » annonce Koei Tecmo. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez transférer votre sauvegarde si vous achetez la version complète sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch ou PC. Mais attention pour les chasseurs de trophées, car il est possible que certains trophées ou succès ne soient pas disponibles lors de ce transfert de progression.

Vous demandez comment essayer gratuitement Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée sur PS5 ou PS4 et sur les autres consoles ? Il suffit comme toujours de se rendre sur la fiche du jeu depuis votre plateforme de prédilection, ou bien de passer par les sites web. À noter que comme dit plus haut, l'offre est valable sur Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam.

Comment y jouer gratuitement sur PS5 ?

Aller sur le PS Store depuis votre console

Se rendre sur la page d'Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée

Cliquer sur les trois petits points, se situant juste à côté du bouton « Ajouter au Panier »

Sélectionner « Essai gratuit »

Le téléchargement se lancera automatiquement ensuite.

Comment y jouer gratuitement sur PS4 ?

Aller sur le PlayStation Store depuis votre console

Se rendre sur la page d'Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée

Cliquer sur le bouton « Essayer la démo gratuite », se situant juste en-dessous du bouton « Ajouter au Panier »

Le téléchargement de l’essai gratuit se lancera automatiquement

Source : site officiel.