Outre les traditionnels jeux gratuits à récupérer régulièrement un peu partout, et notamment sur PC via Steam ou l'Epic Games Store, ce sont en ce moment les plateformes PS5 & PS4 qui ont droit à de jolis contenus gratuits. En l'occurrence, l'offre qui nous intéresse est là pour fêter l'anniversaire charnière d'une jeune mais pourtant forte licence de PlayStation Studios, en attendant le second opus à venir dans quelques mois.

De superbes contenus gratuits PS5 & PS4 digne d'estampes offerts à toutes et tous

Régulièrement, PlayStation aime célébrer les anniversaires de sa marque ou de ses licences phares avec les joueuses et joueurs, en leur offrant des contenus gratuits pour une durée limitée. En ce moment, c'est une certaine licence de Sucker Punch qui est à l'honneur, alors que son prochain jeu, tout récemment présenté, va venir honorer la PS5 de sa présence dans quelques mois. Nous parlons bien sûr ici de Ghost of Tsushima, sorti le 17 juillet 2020, d'abord en exclusivité sur PS4, et qui souffle donc officiellement sa cinquième bougie.

Ainsi, en attendant Ghost of Yotei à venir le 2 octobre, de son côté exclusivement sur PS5, les joueuses et joueurs peuvent profiter de l'anniversaire de Jin Sakai, le Fantôme de Tsushima, avec des avatars PSN à récupérer gratuitement. Ceux-ci sont au nombre de trois, et affichent une classe folle. Pour ne rien gâcher, les illustrations de ces avatars gratuits proviennent de Takashi Okazaki, créateur d'Afro Samurai, et on les retrouve sur les vinyles de la bande-son de Ghost of Tsushima. Pendant une durée limitée, vous pouvez donc les récupérer pour agrémenter votre compte d'une belle image de profil sur PS5 et PS4.

Pour cela, la démarche à suivre est très simple. Il vous suffit de :

Vous rendre sur leur PlayStation Store de votre console

D'appuyer sur la touche Triangle pour accéder au menu

Sélectionner « ... » (Plus), puis « Rentrer un code »

Rentrer le code suivant, selon la zone où vous résidez : Amériques : JMCP-KMTE-3HG2 Europe/Australie : 9M9T-ND7G-7H2A Japon : JF28-69XM-EA95 Corée : X3BP-MKG5-AQ6R Asie : HBE4-B797-AKME



Et à vous les superbes avatars Ghost of Tsushima ci-dessous pour votre compte PSN sur PS5 comme PS4. Ne reste ensuite plus qu'à attendre Ghost of Yotei, ou plonger dans ces 10 jeux similaires pour patienter.