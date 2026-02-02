Une fonctionnalité abandonnée très rapidement par PlayStation fera son retour d’une manière ou une autre et cela pourrait arriver plus vite que ce à quoi les joueurs PS5 s’attendaient.

Cinq ans après leur lancement, les Xbox Series et la PS5 semblent encore avoir de beaux jours devant elles. Les prochaines générations ne sont pas attendues avant plusieurs années, et elles pourraient d’ailleurs se heurter à une nouvelle pénurie majeure : celle des composants, alimentée par l’essor de l’intelligence artificielle. Cette situation laisse le temps aux constructeurs de peaufiner leurs écosystèmes et pourquoi pas d’amorcer certains changements. Parmi eux, une fonctionnalité qui avait fait son apparition avec la PS5, avant de disparaître presque aussitôt. Elle pourrait prochainement revenir sous une nouvelle forme. On fait un point sur la nouvelle rumeur du jour.

Le retour du programme de fidélité sur PS5 prochainement ?

Le PlayStation Stars tirera sa révérence le 2 novembre 2026, mais Sony semble déjà préparer le terrain pour son successeur. Le programme de fidélité de la PS5 n’aura pas duré très longtemps, lui qui permettait de récupérer des NFT hasardeux et des bons d’achat en accomplissant diverses missions, allant de lancer un titre du PS Plus Essential à acheter l’une des grosses sorties mensuelles de la PS5. Les joueurs gagnaient ainsi des niveaux en accumulant des points, échangeables contre différentes récompenses, dont certains jeux complets sélectionnés sur le volet. Aucun remplaçant n’avait été annoncé jusqu’à présent, mais cela pourrait changer bientôt. Plusieurs internautes ont en effet remarqué l’apparition d’une nouvelle page sur le PlayStation Store, laissant entrevoir l’arrivée d’un nouveau programme de fidélité pour la PS5.

Sobrement intitulée « Wallet Credit », la page semble avoir été mise en ligne trop prématurément, mais peu d’informations y figurent. Aucune date de sortie, et aucune explication sur les modalités pour obtenir ces crédits. Mais elle laisse entrevoir une nouvelle méthode pour ajouter des fonds à son portefeuille PlayStation autrement que par les moyens classiques. Plusieurs hypothèses circulent déjà parmi les joueurs PS5, notamment un système de cashback lié aux achats, des récompenses associées aux trophées, des défis ponctuels, des sondages officiels, voire des tournois PlayStation.

Aperçu de la fameuse page qui pourrait être liée au nouveau programme de fidélité PS5.

A quand un remplaçant du PS Stars ?

Tout ceci reste évidemment pure spéculation à ce stade, mais cela collerait avec les promesses de Sony de faire évoluer son programme de fidélité PS5. « Alors que nous explorons de nouvelles manières de faire évoluer nos programmes de fidélisation, nous continuerons de célébrer tous nos joueurs à travers les activités communautaires que nous avons prévu de mettre en place », expliquait le constructeur sur son billet de blog en mai 2025.

Il est donc possible qu’on tienne un premier indice sur ce qui pourrait remplacer le PlayStation Stars. Pour l’heure, il ne reste plus aux joueurs qu’à patienter sagement, en attendant que le constructeur se décide à communiquer officiellement sur ses plans.

Source : PlayStation Store