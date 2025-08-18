Avis aux joueurs PS5 abonnés au PS Plus Premium, il est désormais possible de jouer gratuitement à l’une des plus grosses sorties de l’année 2025. Alors que Hell is Us vient lui aussi tout juste de lâcher sa propre démo sur consoles et PC, une nouvelle version d’essai vient de rejoindre le catalogue Premium sur les consoles de Sony. Sortez les flingues, ça va défourailler du démon.

Un excellent jeux à tester gratuitement sur PS5 avec le PS Plus Premium

Il y a plusieurs semaines déjà, une licence culte avait le droit à un nouvel épisode globalement bien accueilli par la presse : DOOM The Dark Ages. Dernier né de la franchise, le FPS revient aux sources avec un gameplay plus terre à terre, reposant davantage sur le shoot et le placement. Disponible sur PS5, Xbox Series et PC, DOOM The Dark Ages s’offre maintenant une version d’essai gratuite pour les abonnés au PS Plus Premium. Cette démo vous propose pas moins d’une heure de jeu avec la possibilité de conserver votre sauvegarde afin de continuer votre partie en cas d’achat. Ça peut paraitre peu dans la mesure où beaucoup de démos disponibles sur PS5 via le PS Plus Premium proposent un peu plus de temps de jeu. Néanmoins, en une heure sur DOOM The Dark Ages, vous aurez largement de quoi prendre la température.

Ce sera suffisant pour voir si le gameplay vous plait et si l’ambiance vous captive. Les fans, eux, ont été conquis dans la majorité des cas, même si le jeu divise et ce que ce soit sur PS5, Xbox Séries ou PC. Ce n’est pas une question de technique, mais de gameplay pur pour le coup. Moins dynamique que DOOM Eternal, des phases en mecha ou en dragon qui peinent à réellement convaincre… voici le genre d’argument que l’on peut trouver ici et là. Mais qu’à cela ne tienne, si vous êtes abonnés au PS Plus Premium, vous pouvez tester gratuitement la démo dès maintenant sur PS5. Alors, faites-vous donc votre propre avis !

Source : PS Store PS5