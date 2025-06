Depuis plusieurs mois, de nombreux joueurs PS5 signalaient un souci persistant, malgré le support du VRR, l’image saccadait toutes les huit secondes. Un problème gênant qui impactait même les jeux les plus fluides comme Gran Turismo 7 ou Street Fighter 6. Résultat, une expérience visuelle hachée, loin de ce que promet cette technologie...

Un gros problème en moins sur la PS5

Le VRR, pour Variable Refresh Rate, permet de synchroniser la fréquence d’affichage de l’écran avec le nombre d’images par seconde générées par la console. En clair, cela élimine les déchirures d’image et améliore la fluidité. Mais encore faut-il que ça fonctionne. Et ce n’était plus le cas depuis plusieurs mois sur PS5, Pro comprise. Un comble quand on connait le prix de la console.

Bone nouvelle, la dernière mise à jour du système, déployée discrètement cette semaine, semble avoir mis fin au problème. Même si Sony n’a rien précisé dans les notes officielles, Digital Foundry confirme que les tests sont concluants. Et les retours des joueurs vont dans le même sens : les fameuses micro-saccades ont disparu. Miracle !

Et maintenant ?

Il aura fallu attendre près de sept mois pour que le bug soit corrigé sur PS5. Long, certes. Mais mieux vaut tard que jamais. Cette amélioration est d’autant plus importante que le VRR devient un argument clé pour les consoles nouvelle génération. Reste à voir si Sony poursuivra ses efforts pour affiner le support, notamment sur les TV les plus populaires.

Car oui, il faut espérer que Sony poursuive l’amélioration du VRR, avec par exemple un abaissement de la plage minimale à 40 Hz, comme le proposent déjà certains concurrents. En attendant, les joueurs PS5 peuvent enfin profiter d’une expérience plus fluide sur leurs jeux préférés. Juste à temps pour le Summer Game Fest. Elle est pas belle la vie ?

Source : Sony