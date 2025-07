La PS5 Pro n’a pas encore dit son dernier mot, et elle a encore beaucoup de ressources en termes de puissance et de performances. La preuve avec ce jeu très attendu qui semble déjà faire des miracles.

La sortie de Wuchang: Fallen Feathers approche à grands pas, et les joueurs PlayStation peuvent désormais découvrir les options graphiques qui les attendent sur PS5… et sur PS5 Pro. Sur son site officiel, PlayStation a publié les détails des trois modes d’affichage prévus pour le jeu d’action-RPG chinois, et ils révèlent un bond technique intéressant pour la nouvelle génération de console. Du lourd en perspective.

Trois modes pour s’adapter à tous les profils, PS5 Pro en tête

Comme beaucoup de jeux récents, Wuchang: Fallen Feathers proposera trois modes graphiques distincts. L’objectif : permettre à chacun de privilégier la fluidité ou la qualité visuelle, selon ses préférences. Cela inclut la PS et la PS5 Pro.

Sur PS5, voici les options disponibles :

Mode Qualité : 30 images par seconde, avec les graphismes les plus détaillés.

: 30 images par seconde, avec les graphismes les plus détaillés. Mode Équilibré : 40 images par seconde* (probablement uniquement disponible sur écrans 120 Hz).

: 40 images par seconde* (probablement uniquement disponible sur écrans 120 Hz). Mode Performance : 60 images par seconde, avec des visuels légèrement réduits.

Mais c’est sur PS5 Pro que les choses deviennent vraiment intéressantes.

Des performances boostées sur Pro

Avec ces modes graphiques, Wuchang pourrait bien devenir un titre de référence pour ceux qui souhaitent tester les performances de la PS5 Pro. Sur la version améliorée de la console, les chiffres grimpent nettement :

Mode Qualité : 60 FPS, soit le double de la PS5 standard.

: 60 FPS, soit le double de la PS5 standard. Mode Équilibré : 70 FPS, un format encore rare sur consoles.

: 70 FPS, un format encore rare sur consoles. Mode Performance : jusqu’à 80 FPS, une première pour un jeu PlayStation first-party ou soutenu officiellement.

Concrètement, cela signifie que les joueurs équipés d’une PS5 Pro pourront profiter d’une expérience bien plus fluide, même en conservant un niveau de détails visuel élevé. Une belle démonstration des capacités de la console, qui commence à se différencier concrètement de sa petite sœur.

Développé par le studio chinois Leenzee, Wuchang: Fallen Feathers est souvent comparé à Sekiro ou Bloodborne pour son ambiance sombre et son gameplay exigeant. Situé dans une Chine alternative du XVIIe siècle, le jeu mise sur un univers dense, une mythologie originale et des combats nerveux.

Source : Leenzee