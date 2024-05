C'est en tout cas ce qu'avance Broken Silicon dans son dernier podcast, « La loi de Moore est morte ». D'après lui, Sony aurait choisi délibérément de sortir sa plus puissante PS5 Pro plus tard que prévu afin de coïncider avec la sortie d'un GTA 6 qui s'annonce comme une très belle claque nouvelle génération. Peut-être même trop pour les PS5 et Xbox Series actuelles ?

GTA 6 : l'énorme argument de vente de la PS5 Pro ?

Le petit monde des consoles risque donc de connaître un certain chamboulement en 2025. Après avoir avancé que la Nintendo Switch 2, attendue l'année prochaine, serait plus puissante que prévu, Broken Silicon s'est penché sur le cas de la PS5 Pro. À l'en croire, celle-ci était déjà prête à être mise sur le marché depuis l'année dernière. Mais un catalogue assez peu garni de jeux aurait dissuadé Sony de lancer dès que possible cette nouvelle console plus puissante. 2024 ne s'annonce par ailleurs guère plus reluisante sur ce terrain. Malgré le joli succès de Stellar Blade, la dernière exclusivité Sony en date fonctionne déjà très bien sur la PS5 de base.

Nous savons maintenant que GTA 6, probablement l'un des jeux les plus attendus à venir, sortira uniquement sur consoles durant l'automne 2025. La sortie d'un titre aussi massif serait donc l'occasion idéale pour laner la PS5 Pro. Avec son moteur RAGE 9, le prochain titre de Rockstar Games devrait nous asséner une claque graphique magistrale. Les PS5 et Xbox Series actuelles pourraient mal le supporter, et c'est là que la version Pro de Sony pourrait sortir son épingle du jeu.

Grâce à un GPU 45% plus rapide, un CPU plus performant et le PlayStation Super Spectral Resolution (l'équivalent du DLSS de NVIDIA) qui lui est exclusif, la PS5 Pro pourrait se placer comme une console de marque afin de mieux profiter de GTA 6. Elle serait en tout cas capable de mieux tenir un framerate de 40 ou 60 FPS stable. De meilleures performances qui rendront en principe les escapades à Vice City bien plus agréables que sur les consoles actuelles. Tout ceci reste évidemment à prendre avec des pincettes, en attendant une annonce officielle de Sony qui se laisserait donc désirer depuis maintenant un moment.