« L’expérience ultime se vit sur PS5 ». Voilà les mots que l’on pouvait lire dès les premiers secondes du dernier trailer de GTA 6. Car oui, le titre de Rockstar Games n’est peut-être pas une exclusivité PlayStation, mais il bénéficie tout de même d’un partenariat avec la firme, qui entend bien profiter au maximum du séisme que provoquera le jeu dès sa sortie. En sachant que l’une des grandes gagnantes de cette histoire pourrait alors être la PS5 Pro qui, après plusieurs semaines de pénurie, est officiellement de retour en stock.

La PS5 Pro est de retour en stock, où l’acheter ?

En effet, courant septembre, PlayStation tirait la sonnette d’alarme en confirmant ce que beaucoup redoutaient : à l’aube de la sortie de GTA 6, il n’y aura visiblement pas de PS5 Pro pour tout le monde. Les deux sont-ils réellement liés ? Pas forcément. Mais cela reste tout de même une fâcheuse situation qui pourrait en frustrer plus d’un. C’est pourquoi il ne vaut sans doute mieux pas tarder à passer à l’action si vous désirez jouer à la meilleure version possible du jeu de Rockstar, car ça y est : la console est enfin de retour en stock chez Micromania.

Où acheter un lecteur de disques pour la PS5 ?

Notez toutefois que contrairement à la PS5 standard, le socle permettant de placer la console debout est vendu séparément, au même titre que le lecteur de disques blu-ray pour ceux qui souhaiteraient soutenir les jeux physiques jusqu’au bout. Et si vous en faites partie, voici deux boutiques où vous pourrez notamment vous en procurer un :

Quand GTA 6 sera-t-il disponible sur PS5 Pro ?

Avec cela, vous serez alors prêts à jouer dans les meilleures conditions possibles au prochain hit de Rockstar Games, dont la sortie est officiellement attendue pour le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series. Et au vu de tout ce que nous avons pu en voir jusqu’à présent, mais aussi de toutes les déclarations faites par ses créateurs ces dernières semaines, on peut probablement d’ores et déjà s’attendre à l’un des jeux en monde ouvert les plus impressionnants de sa génération. Un monde ouvert dont, on l’imagine, il sera possible de tirer tout le meilleur sur PS5 Pro.

Source : Micromania