Annoncée il y a quelques jours, un important changement à venir sur PS5 Pro et plus tard sur PS6 entend « tout changer » sur les consoles et y embellir grandement les jeux.

Déjà bien connu sur PC depuis un moment avec le DLSS, le FSR ou encore Intel XeSS, le procédé d'upscaling va bientôt connaître un énorme bond en avant sur PS5 Pro, seule console à bénéficier actuellement d'un équivalent sous la forme du PSSR, en attendant la PS6. Pour accompagner la sortie de Resident Evil Requiem ce 27 février 2026, Sony avait annoncé que cette technologie exclusive allait avoir droit courant mars d'une mise à jour d'envergure qui devait grandement améliorer la qualité d'ensemble, et ce sur n'importe quel jeu. Les experts analystes de Digital Foundry ont pu décortiquer la chose avec des résultats visiblement édifiants de la nouvelle mouture du PSSR.

Un véritable bond graphique et technologique en vue pour la PS5 Pro ?

Grâce au PSSR, une technologie d'upscaling assurée par l'IA exclusive à la PS5 Pro, la dernière mais assez onéreuse console de Sony est capable de proposer des jeux plus fluides dans une plus haute résolution, sans rogner sur les performances. Cela va devenir encore plus évident avec une mise à jour massive à venir prochainement et d'ores et déjà essayable sur Resident Evil Requiem, qui vient encore renforcer l'efficacité de l'ensemble. Dans les prochains jours, une option viendra se rajouter dans les paramètres de la console pour activer l'« amélioration de la qualité d'image du PSSR », qui s'appliquera en principe à tous les jeux.

Les premières analyses, notamment de la part de Digital Foundry, montrent que la nouvelle version du PSSR de la PS5 Pro semble rivaliser relativement bien avec ses homologues PC que sont FSR4 et DLSS 4.5, malgré un léger aliasing dans certains cas. « Le PSSR 2.0 me convient parfaitement. Quand je parle des différences avec le FSR4 et le DLSS 4.5, elles ne sont pas si importantes. Pour moi, il est suffisamment performant pour que je puisse jouer sans être gêné par quoi que ce soit, contrairement aux problèmes rencontrés avec le FS3 ou le PSSR 1.0. C'est largement suffisant », indique Alex Battaglia dans la vidéo ci-dessous.

Comme promis et à l'instar de ses équivalents sur PC, le PSSR de la PS5 Pro ne va cesser de s'améliorer au fil du temps du fait de sa composante IA. Cela augure donc du très bon pour d'autres gros titres à venir sur la console de Sony, dont Marvel's Wolverine et un GTA 6 qu'on attend comme une véritable claque technique, qui le sera potentiellement plus encore sur la dernière console de Sony... à condition de vouloir y mettre le prix.

Source : Digital Foundry sur YouTube