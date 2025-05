La PS5 Pro pourrait bien devenir encore plus puissante qu'elle ne l'est déjà. Des nouveautés actuellement en développement ont leaké. De futures mises à jour sont probables et pourraient bien tout changer.

La PS5 Pro a beau avoir fait couler énormément d’encre lors de son annonce et encore plus depuis sa sortie, elle n’en reste pas moins la console de salon la plus puissante du marché. Que vous l’ayez adoptée ou que vous la détestiez, elle est un chaînon important de la gamme PlayStation pour la simple et bonne raison qu’elle devrait servir de véritable laboratoire aux technologies de pointe que l’on retrouvera dans les autres consoles à venir comme la PS6. C’est même déjà le cas en réalité avec le fameux PSSR qui permet à la PS5 Pro d’offrir des visuels au-dessus du lot avec une fluidité au top. Et c’est justement cette fonctionnalité qui pourrait tout changer à l’avenir puisque Sony serait déjà en train de préparer la suite.

La PSSR de la PS5 Pro serait sur la table des opérations

Les mises à jour et autres upgrades font désormais partie du quotidien de tous les joueurs. Elle est loin, très loin l’époque où les jeux ne pouvaient pas être améliorés, ou que les consoles sortaient telle quelle avec leur force et leur défaut. Maintenant, tout est améliorable, même les technologies récentes comme celle de la PS5 Pro. S’il est encore trop tôt pour parler de mise à jour à venir, on sait que ce DLSS maison est malléable et encore très jeune. Une technologie puissante qui permet d’améliorer les graphismes, la fluidité ou les deux en s’aidant de l’IA.

Bien que l’on enfonce une porte ouverte, des informations viennent d’être partagées par le youtubeur Moore’s Law is Dead (via PSU) parfois bien informé. Selon lui, Sony serait en train de plancher à améliorer son PSSR au point de baptiser la nouvelle version : PSSR 2, comme le fait Nvidia avec son DLSS. Cette nouvelle fonctionnalité aurait pour objectif d’améliorer significativement les capacités des consoles PlayStation, la PS5 Pro mais aussi certainement la PS6 dans un avenir pas si lointain. Le PSSR 2 pourrait ainsi viser le 4K à 120 fps, mais également aller encore plus loin avec les autres résolutions possibles comme la 8k et même les plus basses en 1440p et 1080p. L’objectif serait d’améliorer la qualité de l’upscale par l’IA pour un meilleur rendu tout en permettant d’offrir une stabilité plus élevée. Un mode Ultra Performance serait notamment envisagé.

Les trois axes que Sony avait mis en avant lors de l'annonce de sa PS5 Pro

De VRAIES améliorations pour la console et la future PS6 ?

Mieux encore, Sony serait en train de se servir de son PSSR pour améliorer le TAA (anticrénelage) natif des consoles PlayStation dans l’optique d’améliorer les graphismes sans avoir recours directement au PSSR. Pour rappel, si cette fonctionnalité permet à la PS5 Pro de briller, elle est aussi la source de plusieurs bugs sur une poignée de jeux. Certains joueurs vont même jusqu’à la bouder pour le moment. Une amélioration native des technologies de la console pourrait être une bonne alternative.

La PS5 Pro n’a en tout cas pas développé tout son plein potentiel et de prochaines mises à jour pourraient bien tout changer pour les joueurs à ce niveau-là. En parallèle, c’est la PS6 qui sortira grande gagnante puisque tout ce qui est appris et appliqué maintenant, se répercutera forcément sur la prochaine génération de consoles. Des machines que l’on espère déjà très puissantes et qui pourraient bien nous surprendre d’après les premières prédictions de plusieurs professionnels.

Source : MLID via Youtube