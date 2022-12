La pénurie de PlayStation 5 étant prochainement un lointain passé, Sony commence à teaser l’avenir. Les rumeurs autour de la PS5 Pro se font toujours insistantes, mais un modèle plus surprenant serait également dans les cartons. L’une ou l’autre, une des consoles va visiblement sortir l’année prochaine et c’est PlayStation qui le tease.

Une PS5 Pro ou Slim en 2023 ?

2023 devrait réellement marquer l’arrivée d’une nouvelle PS5. Hideaki Nishino, vice-président de la branche Platform Experience, y est allé de son petit teasing lors d’une interview accordée à Famitsu. Le magazine japonais, l’a interrogé sur l’arrivée potentielle d’une PS5 Pro, en faisant la comparaison avec l’ancienne génération. La PS4 Pro était en effet sortie trois ans après le lancement du modèle de base, anniversaire que la PlayStation 5 fêtera en novembre prochain. Le contexte n’est évidemment pas le même, mais les rumeurs autour d’une PS5 Pro ou d’une Slim prennent plus de poids au vu de sa réponse :

A la fin de l’année fiscale 2022, les ventes cumulées de la PS5 dépasseront les 37 millions d’unités. Nous pensons que ce sera un moment très important pour la plateforme également. Je ne peux pas en parler spécifiquement (ndlr : PS5 Pro ou nouveau modèle) pour le moment, mais j’espère que vous attendrez avec impatience l'année prochaine.

Pour l'heure, il semblerait que l’hypothèse de la PS5 Pro soit écartée. Un nouveau modèle plus étonnant devrait en effet entrer en production très prochainement et devrait donc être prêt d’ici la fin de l’année fiscale de 2023 qui se conclura en septembre 2023. On parle ici de la PS5 avec un lecteur de disque externe, qui serait branché à l’arrière de la console via un port USB-C. Les premiers retours du dev-kit de cette « PS5 Slim » sont visiblement concluants. La console « fonctionne à merveille » selon les sources de Tom Henderson, qui affirment qu’elle devrait être annoncée très bientôt. Le CES 2023 paraît tout indiqué puisque Sony y tiendra une conférence le 4 janvier 2023 à 2 heures du matin, heure française. Wait and see comme on dit.