Évoquée par Mark Cerny l'été dernier, la grosse mise à jour PS5 Pro se fait cruellement attendre par les joueurs. Il se pourrait toutefois que l’attente touche bientôt à sa fin.

Voilà maintenant plus d’un an que la PS5 Pro est disponible, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est encore loin de faire des étincelles pour le public. Car la nouvelle version de la console de Sony a beau faire le bonheur des plus technophiles des joueurs, beaucoup continuent tout de même de regretter qu’une machine vendue à prix d’or soit encore si peu exploitée, et même dans certains cas, si mal exploitée. Heureusement, une nouvelle mise à jour est en approche, et elle pourrait bien tout changer pour les possesseurs de la PS5 Pro.

La grosse mise à jour de la PS5 Pro, c’est pour bientôt ?

Oui, on le sait : cela fait maintenant plusieurs mois que l’on évoque l’arrivée d’une mise à jour qui, pourtant, n’est toujours pas disponible pour le moment. Mais c’est un peu normal. Car comme annoncé par Mark Cerny au début de l’été 2025, celle-ci ne devait pas voir le jour avant 2026. Et maintenant que nous y sommes, il apparaît plus que jamais que son lancement pourrait être très proche. C’est en tout cas ce que révèle un internaute japonais, en assurant que « la grande mise à jour PSSR 2.0 pour la PS5 Pro arrive enfin », avec quelques informations à la clé.

On apprend ainsi que, conformément aux dernières déclarations de Moore’s Law is Dead sur le sujet, la mise à jour serait attendue avant la fin du mois de mars, et qu’elle devrait s’accompagner d’une technologie similaire au FSR4. Les possesseurs de la PS5 Pro devraient ainsi pouvoir bénéficier de performances largement améliorées, avec une qualité d’image encore meilleure et surtout une fréquence pouvant dépasser les 80 fps. De même, les jeux classiques en basse résolution devraient désormais pouvoir passer en haute résolution pour plus de confort.

Bien sûr, précisons toutefois que tout ceci reste encore une fois de l’ordre de la rumeur. Car l’internaute en question, au-delà d’être relativement inconnu à ce jour, ne mentionne aucune source qui pourrait étayer ses dires sur cette future mise à jour de la PS5 Pro. Il n’est d’ailleurs pas impossible qu’il se contente simplement de compiler des informations récupérées ici et là, sans preuves supplémentaires. De fait, gardez tout de même du recul vis-à-vis de tout cela, en espérant que PlayStation vienne rapidement nous en dire plus à ce sujet.

Source : Gust_FAN