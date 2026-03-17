Sony a mis le paquet pour booster davantage vos jeux sur PS5 Pro. Avant l'arrivée de la PS6, vous allez encore en prendre plein la vue grâce à une nouvelle fonctionnalité.

La PS5 Pro franchit un nouveau cap. Ce modèle plus performant sur le plan technique que la PlayStation 5 standard fait preuve de capacités encore plus impressionnantes avec le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité. Beaucoup l'attendaient et constateront que la transition vers la PS6 s'annonce encore plus fluide sur le plan graphique. Vous allez en prendre plein les yeux.

Une technologie qui change tout sur PS5 Pro

La PS5 Pro s'offre enfin une version améliorée de son PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Cette technologie d'upscaling qui repose sur l'intelligence artificielle vient analyse chaque image d'un jeu pour en reconstruire une version plus nette et plus stable. Déjà présente sur la console, elle se renforce à présent grâce une nouvelle mise à jour.

Le passage au « PSSR 2.0 » de la PS5 Pro corrige les défauts de la première version. Ce faisant, les possesseurs de la console ne verront plus de bruit visuel et apprécieront un affinement des détails dans les textures. Attendez-vous également à des mouvements plus fluides dans une idée de stabilité globale de l'image.

Cette mise à jour du PSSR vient booster un tas de jeux très demandeurs. On peut déjà apprécier un comparatif officiel de Silent Hill f avant et après le déploiement du patch sur PS5 Pro. Crimson Desert en profitera lui aussi dès sa sortie, le 19 mars. Assassin's Creed Shadows et Cyberpunk 2077 seront également bientôt concernés. D'ici-là, vous pouvez déjà constater les mêmes améliorations sur tous ces jeux :

Alan Wake 2

Control

Dragon Age The Veilguard

Dragon's Dogma 2

FF7 Rebirth

Monster Hunter Wilds

Nioh 3

Resident Evil Requiem

Rise of the Ronin

Senua's Saga Hellblade 2

Silent Hill f et Silent Hill 2

Les joueuses et joueurs étant sur PS5 Pro peuvent donc dès maintenant profiter de cette nouvelle technologie. Pour ce faire, vous devez d'abord procéder à la nouvelle mise à jour de votre console. Rendez-vous dans les paramètres système. Une fois le patch installé, il ne vous reste plus qu'à activer l'option « Améliorer la qualité de l'image du PSSR » dans le menu « Écran et Vidéo », puis « Sortie vidéo ».

© Sony.