Courant 2026, la PS5 Pro bénéficiera d’une grosse mise à jour destinée à améliorer les performances des jeux sur la console, et on en sait désormais un peu plus à ce sujet.

Si les premières informations concernant la PS6 commencent doucement mais sûrement à être évoquées à droite à gauche, cela ne veut pas dire pour autant que Sony en a terminé avec la PS5. Bien au contraire. La génération actuelle est encore loin d’avoir dit son dernier mot, et l’arrivée de la PS5 Pro il y a tout juste un an peut en témoigner. D’ailleurs, l’utilité de cette dernière a beau être encore sujette à discussion, cela devrait prochainement changer. Car les choses se confirment : une grosse mise à jour devrait débarquer début 2026.

La mise à jour tant attendue de la PS5 Pro se précise

En effet, cela a d’ores et déjà été officialisé par Mark Cerny au début de l’été, une mise à jour de la PS5 Pro est actuellement en préparation pour l’année prochaine afin d’intégrer la prise en charge d’une technologie similaire à celle de l’AMD FSR 4. Son objectif ? Rendre l’affichage des jeux encore plus fluide et plus beau pour les possesseurs de la console, comme permet déjà de le faire la technologie PSSR. Pour autant, la date exacte de son déploiement n’a toujours pas été révélé par Sony, qui continue pour l’heure de garder le silence à ce sujet.

C’était toutefois sans compter sur les informations de Moore’s Law is Dead qui, dans une nouvelle vidéo publiée il y a maintenant quelques jours, a affirmé que l’AMD FSR 4 débarquera sur PS5 Pro au premier trimestre 2026. Autrement dit, entre janvier et mars plus précisément. Toujours selon lui, la prise en charge des GPU RDNA 3, quant à elle, pourrait alors survenir peu de temps avant, potentiellement au cours des derniers mois de l’année 2025. Autant dire, donc, que ce ne serait désormais plus qu’une question de temps.

Sony met les points sur les i

Attention toutefois, une nuance importante est à souligner. En réaction aux informations partagées par Moore’s Law is Dead, Sony a reconfirmé auprès de WccfTech que la PS5 Pro embarquera en réalité « une nouvelle version de l’upscaler PSSR utilisant le même algorithme que l’AMD FSR 4 », et non l’AMD FSR 4 lui-même. Le constructeur précise d’ailleurs qu’elle est co-développée avec AMD dans le cadre du projet Amethys, et qu’elle reste en effet prévue pour 2026, sans plus de précision. Reste maintenant à savoir si les timings évoqués par le youtuber sont exacts.

Source : WccfTech