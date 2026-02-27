Disponible depuis fin 2024, la PS5 Pro demeure à l'heure actuelle la console la plus puissante dans le parc de Sony, et pourrait bien garder ce titre pendant encore longtemps, si d'aventure la PS6 ne devait sortir que courant 2028/2029, comme estimé. À ce titre, le constructeur japonais s'échine à faire de sa dernière machine en date la « console pour les amateurs de technologies graphiques », dont le PSSR, une méthode d'upscaling proprement unique sur le marché des consoles, qui a tout fraîchement fait l'objet d'une annonce importante qui concerne entre autres Resident Evil 9 Requiem, sorti aujourd'hui.

Un nouveau bond technologique pour la PS5 Pro, et pas juste un jumpscare

Fruit d'une collaboration étroite entre Sony et AMD par l'entremise du Project Amethyst, la technologie PSSR qui propulse la PS5 Pro est l'équivalent de technologies bien connues sur le marché des PC, avec notamment le DLSS du côté de NVIDIA, ou le FSR chez justement AMD. Grâce à un upscaling assuré par l'IA, la dernière console de Sony est capable de proposer des jeux plus fluides dans une plus haute résolution, sans rogner sur les performances.

Comme sur les cartes graphiques NVIDIA et AMD, le PSSR de la PS5 Pro allait peu à peu évoluer pour être plus performant. Sony a justement annoncé aujourd'hui via le PlayStation.Blog que la chose prend une tournure plus officielle, alors qu'une meilleure version de cette technologie arrive dans les prochaines semaines. Pour illustrer la chose, le géant japonais a mis en avant l'extrêmement attendu Resident Evil 9 Requiem, sorti aujourd'hui. En partenariat avec Capcom, les deux entités ont ainsi travaillé sur l'implémentation de la nouvelle version du PSSR sur le dernier titre de la légendaire franchise horrifique.

« Grâce à la mise à jour du PSSR de la PS5 Pro, nous avons pu affiner le rendu de Resident Evil 9 Requiem en traitant avec succès ces détails et ces particularités de texture, traditionnellement difficiles à restituer à plus grande échelle en raison de leur complexité. Nous espérons que vous apprécierez ce niveau d'horreur et de fidélité visuelle sans précédent, ainsi que les nouvelles sensations de jeu qu'il offre », a déclaré Masaru Ijuin, manager senior de la R&D chez Capcom. Cette nouvelle version du PSSR arrivera courant mars 2026 via une mise à jour du firmware de la PS5 Pro qui ajoutera le paramètre « Amélioration de la qualité d'image du PSSR » dans les options de la console.

Source : PlayStation.Blog