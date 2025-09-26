Après la PS5 Slim le mois dernier, ce serait désormais au tour de la PS5 Pro de recevoir une révision hardware de la part de Sony si l’on en croit de nouvelles fuites.

De son lancement jusqu’à aujourd’hui, la génération PS5 aura décidément été une génération imprévisible. En l’espace de cinq ans d’existence, Sony aura en effet déployé pas moins de quatre moutures pour sa console, qui est passée de ses deux versions standards (physique et numérique) à sa version Slim, avant d’avoir droit à un modèle Pro. Et aujourd’hui encore, ces deux derniers continuent d’évoluer. Car en plus d’avoir offert une révision à la PS5 Slim, le constructeur se préparerait désormais à faire de même avec la PS5 Pro.

Une révision de la PS5 Pro serait en approche

C’est en tout cas ce que vient tout juste de nous révéler le très bien informé billbil_kun, dans un nouveau rapport publié dans les colonnes de Dealabs. « Sony lancerait bientôt une nouvelle version de la PS5 Pro sur le marché européen, identifiée sous la référence CFI-7121 » assure en effet le dataminer, qui avait déjà mis au jour l’existence de ce nouveau modèle au Japon il y a maintenant plusieurs semaines. Et forcément, à la vue de cette information, la grande question qui se pose naturellement est de savoir si elle aussi sera amenée à subir une réduction de ses capacités de stockage.

Car c’est malheureusement ce qui s’est produit avec la PS5 Slim, qui a récemment vu son SSD passer de 1 To à 825 Go, et ce sans pour autant que son prix de vente ne soit ajusté dans la foulée. Heureusement, cela ne devrait pas se reproduire avec la PS5 Pro, qui conserverait quant à elle ses 2 To de stockage avec le modèle CFI-7121. Un modèle qui, soit dit en passant, ne subirait aucune modification notable dans son design, et resterait ainsi vendu à son tarif actuel de 799.99€. Car oui, malgré la révision, aucune réduction de prix n’est à prévoir.

Mais alors, quels seraient les apports de cette nouvelle version de la PS5 Pro ? Pour l’heure, cela semble difficile à déterminer. « Les améliorations, encore inconnues, apportées à ce modèle seraient sans doute modestes, possiblement limitées à une meilleure efficacité énergétique » précise billbil_kun dans son rapport. En d’autres termes, il ne faut donc probablement pas s’attendre à de quelconques changements significatifs pour ce nouveau modèle, qui devrait être commercialisé à partir du 30 septembre prochain en Europe.

Source : Dealabs