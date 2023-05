Plus de deux ans et demi après leur lancement initial, la PS5 et les Xbox Series sont plus faciles à trouver que jamais. Malgré la particularité de leur sortie et la conjoncture actuelle, faut-il s’attendre à voir des versions mid-gen des consoles arriver ? Le patron de Take-Two donne son avis.

GTA 6 fait à nouveau les gros titres. Pas de leaks ou de rumeurs cette fois, c’est Take Two en personne qui livre un nouvel indice sur la date de sortie du jeu le plus attendu de ces prochaines années. Une fenêtre qui semble s’aligner avec les bruits de couloirs récents, laissant entrevoir un lancement en 2024. Toujours aucun mot quant à l’annonce que les joueurs attendent désespérément, au point d’y voir des signes partout même là où il n’y en a pas, mais le PDG de Take-Two est plus enclin à s’exprimer sur le sujet de la PS5 Pro et d’une Xbox Series plus puissante. Il donne son avis sur la question.

L'éditeur de GTA 6 s'exprime sur les consoles mid-gen

On aurait presque tendance à l’oublier tant les circonstances de leur lancement étaient particulières, mais la PS5 et les Xbox Series auront bientôt trois ans. L'horloge tourne et c’est habituellement vers cette période que les constructeurs décident de dépoussiérer leur hardware avec des versions plus puissantes. A titre d’exemple, la PlayStation 4 Pro était sortie trois ans après sa grande sœur. Beaucoup ont alors spéculé qu’une PS5 Pro et qu’une nouvelle Xbox Series étaient secrètement en développement et des sources crédibles affirment que Sony travaille bien sur deux nouvelles PlayStation 5. La première n’aurait qu’une seule caractéristique différente avec le modèle original : un lecteur de disque amovible. La seconde en revanche profiterait d’une nouvelle puce AMD améliorant les performances de la console et d’un nouveau système de watercooling plus efficace. Rien d’officiel pour le moment, mais pour le PDG de Take Two ces nouveaux modèles ne sont pas impossibles.

Le média spécialisé Games Industry a profité d’un entretien avec Strauss Zelnick pour l’interroger sur la possibilité de voir une Xbox Series Y et une PS5 Pro débarquer. « Nous les verrons probablement », répondit-il au sujet des nouvelles consoles mid-gen. Mais justement, est-ce que la Xbox One X et la PS4 Pro ont eu un impact favorable, ou non, sur le développement des jeux sous la tutelle de Take-Two ? « Ça n'a pas vraiment impacté notre activité », balaie l’homme à la tête de l’éditeur de GTA 6. Quand on voit comment Grand Theft Auto 5 continuait de se vendre par palettes même sans consoles mid-gen à l'époque on veut bien le croire.

La PS5 Pro serait bien réelle

Si l’on se fie aux dernières rumeurs, l’existence de la PS5 Pro est presque acquise. Le très bien informé Tom Henderson assure que la console est bien en développement et 100% réelle. Ses sources indiquent que les premiers kits de développement seront envoyés aux PlayStation Studios dans les mois qui viennent. Les studios partenaires, comme Rockstar, Ubisoft et consorts devraient quant à eux l’avoir entre leurs mains d’ici la fin de l’année.

On tempère tout de suite, il y a à ce stade peu de chances que la prochaine console soit annoncée lors du gros PlayStation Showcase. Sony a annoncé la couleur : ce seront les jeux PS5 et PSVR 2 qui seront à l’honneur. L’annonce de son prochain hardware, la PlayStation 5 avec un lecteur de disque détachable, pourrait avoir lieu plus tard. Quid de Microsoft ? C'est plus flou tant les rumeurs sont plus rares. Peut-être que la firme de Redmond parvient mieux à garder le secret ? On sera fixé bien assez tôt, car dans cette industrie ce qui est secret ne le reste jamais bien longtemps.