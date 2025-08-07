La PS5 Pro en a sous le coude et l'une des plus grosses sorties de l'année va visiblement en profiter un max. Et si l'on en crois les premiers retours, ça va être canon !

Les joueurs PS5 Pro vont être ravis d’apprendre qu’il pourront très largement profiter d’une des plus grosses sorties de cette fin d’année. Pour le coup, ce sera même la meilleure version console disponible au lancement, devant la Xbox Series X et bien évidemment la PS5 classique. Sortez vos pétoires, c’est bien de Battlefield 6 dont il s’agit et EA a fait les choses en grand pour les possesseurs de PS5 Pro.

Battlefield 6 va briller sur PS5 Pro

On entend parler de l'optimisation de Battlefield 6 depuis plusieurs mois déjà. Les premières rumeurs remontent aux alentours du mois de mai, mais ce n’est que maintenant qu’EA officialise la chose en affirmant que Battlefield 6 sera bien un jeu « PS5 Pro Enhanced». Via sa FAQ, DICE nous apprend que des améliorations visuelles seront apportées à la version PS5 Pro de Battlefield 6 » sans nous donner davantage de détail. Une fois n’est pas coutume, c‘est du côté des joueurs ayant accès à Battlefield Labs que l’on pourra en apprendre plus. Certains ont en effet la langue bien pendue sur les réseaux sociaux et affirment que de nombreuses améliorations seront disponibles, dont certaines significatives.

Apparemment, il sera possible de jouer à Battlefield 6 dans d’excellente condition entre 90 et 120 fps en mode Performance de ce que rapporte un utilisateur Reddit. Cela étant, on ne sait pas quelle sera la résolution à ce fameux mode performance, ni si le PSSR, le fameux DLSS de Sony, sera utilisé. Un mode Qualité serait aussi de la partie et celui-ci tournerait visiblement à 60 fps. À première vue, la fluidité devrait donc être au rendez-vous sur PS5 Pro, c’est la moindre des choses pour une console de ce calibre.

La PS5 classique ne sera pas en reste

À noter que certains retours affirment également que Battlefield 6 tournerait très bien sûr PS5 classique. On nous parle là aussi d’un mode Fidélité à 60 fps et d’un mode Performance qui dépasse les 80 fps. Reste ici aussi à voir de quelle résolution on parle.

Quoi qu’il en soit, si de telles performances sont possibles sur une version non définitive du jeu, c’est plutôt rassurant pour la suite. Battlefield 6 semble bien parti pour être un véritable carton à sa sortie et d’autant plus sur PS5 et PS5 Pro si l’on en croit ces retours très prometteurs. Rendez-vous le 10 octobre prochain pour en avoir le cœur net. En attendant, vous pouvez toujours vous préparer à la bêta ouverte de Battlefield 6 qui débutera pour tous le 9 août (l’accès anticipé quant à lui est dispo dès maintenant).

source : Reddit