La PS5 Pro continue de faire parler d’elle. Et cette fois, c’est du côté de la technologie d’affichage que les choses bougent. Sony prévoit en effet une mise à jour importante pour sa console, attendue en 2026. Objectif : améliorer nettement la qualité d’image grâce à une nouvelle méthode de super résolution, conçue en partenariat avec AMD.

Une technologie maison inspirée du FSR 4 pour la PS5 Pro

Cette nouveauté PS5 Pro ne débarquera pas de nulle part. Elle repose sur un algorithme déjà utilisé dans le FSR 4, la technologie de mise à l’échelle développée par AMD pour le monde du PC. Mais ici, pas question d’un simple copier-coller.

Sony et AMD ont travaillé ensemble pour créer une version spécifique, taillée pour la PS5 Pro. Le résultat : un système hybride, partiellement dérivé du FSR 4, mais entièrement intégré à l’architecture de la console. Selon Mark Cerny, architecte en chef chez Sony, il ne s’agit pas d’une version allégée, mais bien d’un modèle complet, conçu pour tirer le meilleur de la machine.

© PlayStation et Sony Interactive Entertainment

Mieux que le PSSR actuel ?

Actuellement, la PS5 s’appuie sur une technologie maison baptisée PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Ce nouveau système viendra justement le remplacer ou, plus précisément, le faire évoluer sur PS5 Pro. Avec un rendu plus propre, plus fluide et plus performant en 4K, voire au-delà.

L’idée est simple : rivaliser avec le DLSS de NVIDIA sur PS5 Pro, qui reste la référence du genre côté PC. En optimisant l’affichage sans plomber les performances, cette technologie devrait offrir une vraie montée en puissance, surtout pour les gros jeux à venir.

La mise à jour sera déployée l’an prochain, directement sur PS5 Pro. Elle viendra enrichir les capacités déjà solides de la console, sans nécessiter de nouveau modèle ou de changement matériel. Sony parle ici d’une intégration en profondeur, pensée dès le départ dans l’architecture de la PS5 Pro. De quoi garantir une compatibilité parfaite avec les jeux à venir… et même, potentiellement, offrir un second souffle à certains titres déjà sortis.

Source : Mark Cerny