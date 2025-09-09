Pour le président de Capcom, le prix de la PS5 est aujourd’hui bien trop élevé pour le public, ce qui aurait notamment un impact direct sur les ventes de jeux comme Monster Hunter Wilds.

On peut le dire, la génération PS5 et Xbox Series aura été très singulière à plus d’un titre. Pénuries de stocks, jeux qui se font attendre, annulations et licenciements en pagaille, barrière des exclusivités qui s’effrite… Ce ne sont pas les événements inattendus qui ont manqué. Mais dans le lot, rien n’a plus surpris que la hausse permanente du prix des consoles qui, pour la première fois de leur histoire, sont aujourd’hui vendues plus chères qu’à leur lancement. Un phénomène qui, selon le boss de Capcom, a aussi des conséquences néfastes sur les ventes des jeux.

Monster Hunter Wilds impacté par le prix trop élevé de la PS5 ?

En effet, à l’occasion d’une interview pour le média Nikkei, Haruhiro Tsujimoto est revenu sur le cas de Monster Hunter Wilds qui, après avoir connu un démarrage extraordinaire le mois de sa sortie, a vu ses ventes s’effondrer d’un coup d’un seul. Et à ses yeux, l’explication tient alors notamment à une chose : le prix trop élevé de la PS5, qui est la plateforme principale sur laquelle se vend le titre. Car entre le coût de la console elle-même, auquel il faut ajouter les potentiels accessoires, services et évidemment les jeux eux-mêmes, cela revient vite très cher.

D’autant plus que l’inconvénient d’un jeu qui vient de sortir, comme Monster Hunter Wilds dans le cas présent, c’est qu’il dispose forcément de moins de contenus que d’autres titres sortis auparavant. De fait, pour Tsujimoto, cela explique notamment pourquoi les ventes de leur dernier jeu ont finalement stagné sur le dernier trimestre, au point de s’élever à un niveau plus ou moins similaire à celui d’anciens épisodes comme Monster Hunter World et Monster Hunter Rise. Des épisodes qui, malgré leur ancienneté, continuent régulièrement d’attirer de nouveaux joueurs.

Bien sûr, si le boss de Capcom fustige essentiellement le prix de la PS5, son constat s’applique également aux Xbox Series, qui ont elles aussi été victimes de la même hausse de prix que la console de Sony. La différence, toutefois, c’est que la communauté Xbox est beaucoup plus minoritaire dans les ventes de l’éditeur, qui surveille ainsi surtout les tendances du côté de la PS5. En sachant, évidemment, que le coût des consoles n’est toutefois pas le seul facteur qui a pu entraîner un tel ralentissement dans les ventes de Monster Hunter Wilds.

© Capcom.

Un facteur parmi tant d’autres

En effet, Monster Hunter a beau être une franchise qui arrive à se vendre sur le long terme, il est plus ou moins normal de voir les ventes d’un jeu ralentir à l’issue du premier mois de sa commercialisation. Car dans le cas d’une marque déjà bien installée depuis longtemps, les joueurs les plus intéressés se jettent naturellement sur le jeu dès sa sortie, avant que le reste du public ne s’y intéresse ultérieurement, dès que le temps et les finances le leur permettent. De plus, n’oublions pas non plus que Monster Hunter Wilds a rencontré quelques difficultés à son lancement.

La version PC, notamment, a été victime de nombreux problèmes d’optimisation, qui ont pu pousser certains joueurs à retarder leur achat le temps que les premiers patchs n’arrivent. Autant dire, donc, que le prix de la PS5 n’est sans doute qu’un facteur parmi tant d’autres, en particulier quand on sait que la console s’est aujourd’hui écoulée à plus de 80 millions d’exemplaires. Quant à Monster Hunter Wilds, nul doute que le jeu se portera bien sur le long terme, aidé par ses nombreuses mises à jour et surtout les promotions mises en place par Capcom.

Source : Nikkei (via Automaton)