C’est officiel. Le prix des différentes déclinaisons de la PS5 va flamber à compter du 2 avril 2025. Sony a annoncé une nouvelle hausse des tarifs, avec un prix affiché qui peut gonfler de 100€ selon les modèles. C’est assez fou de se dire que ceux qui ont acheté la console day one on fait une affaire et que ceux qui ont craqué auprès des scalpers ont finalement trouvé leur compte. Au total, le prix de la PS5 a bondi de 30% en un peu plus de 5 ans, sans compter que le coût des jeux a lui aussi grimpé avec cette génération. L’époque où les consoles baissaient de prix au fil de leur cycle semble désormais bien révolue. Avec ces nouveaux tarifs, oubliez tout de suite le bon plan du siècle qui vous permettrait de dénicher une PS5 sous la barre des 500 euros. Si vous comptez acheter la console avant la sortie de GTA 6, c’est le moment ou jamais, et voici les meilleurs prix actuellement disponibles.

Dernière chance pour acheter la PS5 moins chère avant GTA 6

Si vous prévoyez de jouer à GTA 6 sur PS5, et encore mieux sur PS5 Pro qui sera sans doute la meilleure version du jeu le plus attendu de la décennie, c’est le moment de craquer. Les prix des consoles et de son périphérique de lecteur à distance, le PS Portal, vont donc subir une nouvelle hausse pouvant grimper jusqu’à 18% avec les tarifs suivant :

PlayStation5 Pro : 899,99€ au lieu de 799,99€

: 899,99€ au lieu de 799,99€ PS5 : 649,99€ au lieu de 549,99€

: 649,99€ au lieu de 549,99€ PS5 Digital Edition : 599,99€ au lieu de 499,99€

C’est donc le moment ou jamais de craquer, au risque de devoir débourser une centaine d’euros supplémentaires dans les mois à venir. Pour l’instant, la meilleure offre se trouve chez Carrefour avec 50€ offerts sur la carte de fidélité pour tout achat d’une console. On vous a préparé un petit tableau récapitulatif composé de plusieurs onglets, l’un pour la PS5 Pro, l’autre pour la Slim et un dernier pour le PS Portal. Rappelons que si le prix de GTA 6 n'est pas encore connu, pour y jouer dans de meilleures conditions (donc sur PlayStation 5 Pro), la facture va grimper autour de 1100€. On vous l'a dit, c'est maintenant ou jamais :