La PS5 pourrait bientôt accueillir un jeu qui a fait une énorme sensation à sa sortie l'an dernier sur PC, à en croire en tout cas un récent leak sur le sujet.

En juin 2025, un jeu sorti sur PC et fait par une petite équipe a provoqué un véritable séisme en s'écoulant à plus de 10 millions d'exemplaires : PEAK. Ce titre « friendslop » impliquant de gravir une montagne à plusieurs avec des personnages à l'apparence un peu loufoque a été un véritable carton, et il semblerait qu'il s'apprête à s'attaquer à une nouvelle escalade direction la PS5, d'après une classification ESRB (l'équivalent américain du PEGI français).

Le phénomène PEAK bientôt sur PS5 ?

Après avoir ravi des millions de joueurs sur PC (plus précisément Steam) depuis juin 2025, PEAK pourrait donc prochainement se diriger vers la PS5, à en croire la récente classification du titre de PEAK Team, édité sur PC par Aggro Crab et Landfall Games par l'organisme ESRB, le ratifiant Everyone 10+, soit pour tout utilisateur de 10 ans et plus. Une page pour le jeu a en effet récemment fait son apparition, ciblant spécifiquement la console de Sony.

À noter que cette classification ESRB d'un potentiel portage PS5 de PEAK affiche un autre éditeur que celui sur PC, puisqu'il y est fait mention de Skybound Games (éditeur de nombreux jeux du célèbre studio Telltale, entre autres). Il se pourrait donc que le jeu de la PEAK Team ait opté pour un autre éditeur afin de sortir leur création sur la console dernière génération de Sony.

Il convient toutefois de noter que, si une telle classification ESRB pour le portage PS5 de PEAK signifie que le titre devrait bien arriver tôt ou tard sur la console, la chose peut prendre beaucoup de temps. D'une part, il faut que les organismes de classification d'autres pays donnent également leur verdict. Ensuite, il faudra attendre une annonce officielle des développeurs ou de l'éditeur pour en avoir le cœur net.

Un portage de PEAK sur d'autres plateformes à prévoir ?

En outre, cette classification ESRB cible pour l'instant seulement la PS5 comme seule nouvelle plateforme d'accueil de PEAK. Il apparaît toutefois surprenant de se limiter à une seule console, compte tenu de son succès fulgurant sur PC. Un déploiement multiplateformes également sur Xbox Series et Nintendo Switch 2, largement capable de faire tourner PEAK, pourrait agrandir de façon exponentielle la base de joueurs.

Il faudra donc attendre de plus amples développements que cette seule classification ESRB de PEAK sur PS5 pour avoir une idée plus arrêtée de la prochaine étape dans l'escalade de ses petits personnages hauts en couleur.

Source : ESRB